La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste două milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul depăşeşte 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 909.400 de lei (peste 169.900 de euro), în timp ce la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 1,22 milioane de lei (peste 229.200 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 664.600 de lei (peste 124.200 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 110.100 de lei (peste 20.500 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, reportul depăşeşte 550.300 de lei (peste 102.800 de euro).