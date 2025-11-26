Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile, de negăsit

Poliţia franceză a arestat încă patru suspecţi în cadrul anchetei privind jaful de bijuterii de la Luvru de luna trecută, a declarat procurorul parizian Laure Beccuau într-un comunicat.

Printre aceştia se numără un bărbat suspectat a fi ultimul membru rămas în libertate al grupului de comando care a furat bijuteriile de la Luvru, acesta fiind arestat marţi, a aflat BFMTV.

Într-un comunicat de presă, Laure Beccuau, procurorul din Paris, a anunţat marţi patru noi arestări în acest dosar. Este vorba de doi bărbaţi, în vârstă de 38 şi 39 de ani, şi două femei, în vârstă de 31 şi 40 de ani, originari din regiunea Parisului.

Procurorul nu a dezvăluit ce rol sunt bănuiţi că au jucat cei patru în jaful comis în plină zi, în care patru hoţi au fugit cu bijuterii valoroase.

Contextul jafului și primele arestări

De la spectaculosul jaf de la Luvru şi furtul bijuteriilor în valoare estimată la 88 de milioane de euro, patru persoane sunt deja cercetate în cadrul anchetei judiciare deschise la 29 octombrie.

Doi bărbaţi, în vârstă de 34 şi 39 de ani, au fost arestaţi în 25 octombrie. După aproape 96 de ore de arest preventiv, ei au fost puşi sub acuzare pentru „furt în bandă organizată” şi „asociere în scopul pregătirii de crime şi delicte”, reaminteşte procurorul din Paris.

O a doua serie de arestări a avut loc la 29 octombrie. Cinci persoane au fost arestate în zona metropolitană pariziană, în arondismentul 16 al Parisului şi în Aubervilliers. Doar două dintre ele au fost puse sub acuzare, un bărbat de 37 de ani şi o femeie de 38 de ani, care formau un cuplu.

Bărbatul de 37 de ani, suspectat de a fi şoferul comandoului, a fost pus sub acuzare pentru „furt în bandă organizată” şi „asociere în scopul pregătirii de crime”. Femeia a fost pusă sub acuzare pentru „complicitate la furt în bandă organizată” şi „asociere în scopul pregătirii unei infracţiuni”. Ea a fost plasată sub control judiciar.

Cum a avut loc jaful spectaculos de la Luvru

Spectaculosul jaf de la Luvru a fost comis în plină zi, în doar şapte minute.

Procurorul din Paris a declarat anterior că jaful pare să fi fost opera unor infractori mărunţi mai degrabă decât a unor gangsteri profesionişti.

Jaful a ridicat semne de întrebare cu privire la credibilitatea celui mai vizitat muzeu din lume în ceea ce priveşte siguranţa miilor sale de opere de artă.

Doi bărbaţi au parcat lângă Luvru o maşină cu o platformă de ridicare, într-o duminică dimineaţă, luna trecută. Au urcat la etajul al doilea, au spart o fereastră, au spart vitrinele cu polizoare unghiulare şi apoi au fugit pe scutere conduse de doi complici, într-un jaf care a durat mai puţin de şapte minute.

Până în prezent, nu s-a găsit nicio urmă a bijuteriilor furate.

