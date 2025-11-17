Una dintre galeriile Muzeului Luvru va fi închisă pentru public după o nouă descoperire uimitoare

Una dintre galeriile Muzeului Luvru din Paris va fi închisă pentru public „ca măsură de precauţie'' după ce un audit a scos la iveală o „fragilitate deosebită'' a anumitor grinzi din una din aripile clădirii.

Adăpostind nouă săli dedicate ceramicii antice greceşti, galeria Campana va fi închisă pe timpul „investigaţiilor'' desfăşurate din cauza „fragilităţii deosebite a anumitor grinzi care susţin planşeul de la cel de-al doilea etaj al aripii de sud'' din cadrilaterul Sully, care înconjoară curtea pătrată a Luvrului.

Este vorba „despre evoluţii recente şi imprevizibile'', a dat asigurări cel mai vizitat muzeu din lume. Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al muzeului nu a putut preciza când va intra în vigoare această decizie şi nici pentru cât timp.

În sprijinul deciziei sale, muzeul a invocat concluziile unui raport al biroului de studii tehnice care a i-a fost trimis vineri. Instituţia dă asigurări că a ''lansat imediat o campanie complementară de investigaţii'' pentru a determina cauzele acestei fragilităţi identificate.

Galeria Campana este situată în aceeaşi aripă din partea de sud a Luvrului

Galeria Campana este situată în aceeaşi aripă din partea de sud a Luvrului unde o bandă de hoţi a reuşit să pătrundă în data de 19 octombrie, jefuind bijuteriile Coroanei a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro. Bijuteriile nu au fost găsite până acum.

În ianuarie 2025, preşedinta Muzeului Luvru, Laurence des Cars, aflată sub presiunea opiniei publice după acest jaf spectaculos, a alertat Ministerul Culturii asupra stării învechite a muzeului parizian, evocând îndeosebi „multiplicarea avariilor în spaţii pe alocuri foarte degradate''.

La scurt timp după această alertă, preşedintele Emmanuel Macron a anunţat lansarea unui vast şantier de renovare şi de modernizare a Luvrului, centrat în special asupra cadrilaterului Sully. Costul lucrărilor a fost iniţial estimat la circa 800 de milioane de euro, dar revizuit în creştere într-un raport recent al Curţii de Conturi, care a spus că ar fi necesare cel puţin 1,15 miliarde de euro.

