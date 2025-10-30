Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute

Polițiștii francezi sunt în continuare în căutarea celor 8 bijuterii furate de la Luvru, deși doi indivizi arestați în weekend și-au recunoscut implicarea în jaf.

Procuroarea Parisului a anunțat că bărbații sunt suspectați că au pătruns în Galeria Apollo, pentru a fura podoabele neprețuite, care au aparținut familiei regale franceze.

Unul dintre ei are 34 de ani și cetățenie algeriană, dar trăiește în Franța. Al doilea suspect are 39 de ani, locuiește în apropierea capitalei franceze și este originar din Hexagon.

Procuratura a subliniat că nu există dovezi care să indice că suspecții ar fi avut complici din interiorul muzeului.

În plus, anchetatorii au stabilit „cu certitudine implicarea a patru răufăcători”, dar nu exclud posibilitatea existenței unui număr mai mare de complici.

