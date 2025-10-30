Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute

Stiri externe
30-10-2025 | 07:33
muzeul luvru, politie luvru
AFP

Polițiștii francezi sunt în continuare în căutarea celor 8 bijuterii furate de la Luvru, deși doi indivizi arestați în weekend și-au recunoscut implicarea în jaf.

autor
Știrile PRO TV

Procuroarea Parisului a anunțat că bărbații sunt suspectați că au pătruns în Galeria Apollo, pentru a fura podoabele neprețuite, care au aparținut familiei regale franceze.

Unul dintre ei are 34 de ani și cetățenie algeriană, dar trăiește în Franța. Al doilea suspect are 39 de ani, locuiește în apropierea capitalei franceze și este originar din Hexagon.

Procuratura a subliniat că nu există dovezi care să indice că suspecții ar fi avut complici din interiorul muzeului.

În plus, anchetatorii au stabilit „cu certitudine implicarea a patru răufăcători”, dar nu exclud posibilitatea existenței unui număr mai mare de complici.

Citește și
inundatii spania
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO

Sursa: Pro TV

Etichete: jaf, Luvru, suspecti,

Dată publicare: 30-10-2025 07:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
Citește și...
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO
Stiri externe
Inundații periculoase în Spania. Apa a pătruns în autobuze și într-un spital din Sevilla. FOTO

Toamna aduce inundații periculoase în Spania. În comunitatea sudică Andalusia, viiturile provocate de precipitațiile neobișnuit de abundente au pătruns în autobuze, dar și în numeroase clădiri – inclusiv într-un spital din Sevilla.

Donald Trump, întrebat despre reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă”
Stiri externe
Donald Trump, întrebat despre reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă”

Președintele american Donald Trump a afirmat, joi, la bordul avionului Air Force One, că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”.

Uraganul Melissa continuă să facă ravagii. O localitate din Jamaica a fost distrusă complet
Stiri externe
Uraganul Melissa continuă să facă ravagii. O localitate din Jamaica a fost distrusă complet

O localitate din Jamaica a fost distrusă complet de uraganul Melissa. Autoritățile de pe insulă abia încep să creioneze un bilanț, după trecerea urgiei.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28