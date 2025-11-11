Cine este misteriosul tânăr apărut în fața muzeului Luvru, imediat după jaf. Era îmbrăcat frumos și purta o pălărie

11-11-2025
A fost elucidat misterul fotografiei în care apare un tânăr îmbrăcat impecabil, lângă muzeul Luvru, imediat după jaful spectaculos. Se numește Pedro și este elev de liceu.

Știrile PRO TV

Pedro Garzon Delvaux a început să se îmbrace astfel, inspirat de eroul Rezistenței franceze, Jean Moulin. Mulți l-au crezut detectiv, un complice sau chiar personaj creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Adevărul este însă mult mai simplu. Pedro era la Luvru, împreună cu mama și cu bunicul său. În ținuta care l-a făcut celebru merge inclusiv la școală. Vesta a împrumutat-o de la tatăl său, iar ceasul este unul rusesc restaurat. Pedro spune însă că poartă pălărie doar în weekenduri, de sărbători, și în vizita la muzee.

Misteriosul bărbat elegant surprins în ziua jafului de la Luvru, care a aprins imaginația internetului prin tot felul de teorii cu privire la identitatea sa, este de fapt un adolescent parizian de 15 ani. Venise cu mama la muzeu și se îmbracă mereu așa.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite şi a promis că securitatea muzeului parizian va fi revizuită.

