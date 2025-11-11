Cine este misteriosul tânăr apărut în fața muzeului Luvru, imediat după jaf. Era îmbrăcat frumos și purta o pălărie

A fost elucidat misterul fotografiei în care apare un tânăr îmbrăcat impecabil, lângă muzeul Luvru, imediat după jaful spectaculos. Se numește Pedro și este elev de liceu.

Pedro Garzon Delvaux a început să se îmbrace astfel, inspirat de eroul Rezistenței franceze, Jean Moulin. Mulți l-au crezut detectiv, un complice sau chiar personaj creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Adevărul este însă mult mai simplu. Pedro era la Luvru, împreună cu mama și cu bunicul său. În ținuta care l-a făcut celebru merge inclusiv la școală. Vesta a împrumutat-o de la tatăl său, iar ceasul este unul rusesc restaurat. Pedro spune însă că poartă pălărie doar în weekenduri, de sărbători, și în vizita la muzee.

