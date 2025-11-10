El este misteriosul bărbat elegant de la Luvru. Ce a spus despre jaf și legătura cu Hercule Poirot: ”Așa merg la școală”

10-11-2025 | 07:54
barbat misterios luvru
AP

Misteriosul bărbat elegant surprins în ziua jafului de la Luvru, care a aprins imaginația internetului prin tot felul de teorii cu privire la identitatea sa, este de fapt un adolescent parizian de 15 ani. Venise cu mama la muzeu și se îmbracă mereu așa.

Cristian Anton

Când Pedro Elias Garzon Delvaux, în vârstă de 15 ani, și-a dat seama că o fotografie surprinsă de AP cu el la Luvru, în ziua jafului bijuteriilor coroanei, a atras milioane de vizualizări, primul său instinct a fost să nu se grăbească să se demaște, scrie Associated Press. Dimpotrivă.

Fan al lui Sherlock Holmes și Hercule Poirot, care locuiește cu părinții și bunicul său în Rambouillet, la vest de Paris, Pedro a decis să întrețină suspansul pe care l-a creat în lume.

În timp ce teoriile despre străinul îmbrăcat elegant din fotografia „Omul Fedora” - detectiv, insider, fals cu inteligență artificială – se tot rostogoleau online, el a decis să rămână tăcut și să privească.

Nu am vrut să spun imediat că eram eu”, a spus adolescentul. „În această fotografie există un mister, așa că trebuie să-l faci să dureze”.

Pentru singurul său interviu față în față de când acea fotografie l-a transformat într-o curiozitate internațională, a apărut pentru camerele AP la el acasă la fel cum a făcut și în duminica aceea: într-o pălărie fedora, vestă Yves Saint Laurent împrumutată de la tatăl său, jachetă aleasă de mama sa, cravată îngrijită, pantaloni Tommy Hilfiger și un ceas rusesc restaurat, uzat de război.

Pălăria fedora, înclinată exact așa cum trebuie, este un omagiu adus eroului Rezistenței Franceze, Jean Moulin.

În realitate, misteriosul bărbat haute couture este un adolescent inteligent și amuzant care a pătruns, din întâmplare, într-o poveste globală.

”Sunt îmbrăcat mai mult ca în anii 1940, iar noi suntem în 2025”

Imaginea care l-a făcut celebru a fost menită să documenteze o scenă a crimei. Trei ofițeri de poliție se sprijină de o mașină argintie care blochează o intrare la Luvru, la câteva ore după ce hoții au efectuat un jaf pe timp de zi asupra bijuteriilor coroanei franceze. În dreapta, o figură solitară într-un ansamblu vestimentar de trei piese trece pe lângă ei; o sclipire de film noir într-o vânătoare de oameni modernă.

Internetul a făcut restul. „Omul Fedora”, așa cum l-au numit utilizatorii, a fost distribuit în rolul unui detectiv de modă veche, al unui om din interior sau chiar unul deloc uman. Mulți erau convinși că era generat de inteligența artificială.

Pedro a înțeles de ce. „În fotografie, sunt îmbrăcat mai mult ca în anii 1940, iar noi suntem în 2025”, a spus el. „Există un contrast”.

Chiar și unele rude și prieteni au ezitat până când au văzut-o pe mama lui în fundal. Abia atunci au fost siguri: detectivul fals preferat al internetului era un băiat adevărat.

Povestea reală era simplă. Pedro, mama și bunicul său veniseră să viziteze Luvru. „Am vrut să mergem la Luvru, dar era închis”, a spus el. „Nu știam că a avut loc un jaf”.

I-au întrebat pe ofițeri de ce erau închise porțile. Câteva secunde mai târziu, fotograful AP Thibault Camus, care documenta evenimentul, l-a surprins pe Pedro în mijlocul drumului. „Când a fost făcută fotografia, nu știam”, a spus Pedro. „Eram doar în trecere”.

Patru zile mai târziu, o cunoștință i-a trimis un mesaj: ”Tu ești?”. „Mi-a spus că au fost 5 milioane de vizualizări”, a spus Pedro. „Am fost puțin surprins”. Apoi mama lui l-a sunat să spună că a apărut în The New York Times. „Nu se întâmplă în fiecare zi”, a spus el. Veri din Columbia, prieteni din Austria, prieteni de familie și colegi de clasă au urmat să-l asalteze cu capturi de ecran și apeluri.

Pedro se îmbracă la fel de elegant în fiecare zi: ”Merg la școală așa”

Oamenii au spus: «Ai devenit o vedetă»”, povestește adolescentul. „Am fost uimit că doar cu o singură fotografie poți deveni viral în câteva zile”.

Look-ul care a impresionat zeci de milioane de oameni nu este un costum născocit pentru o vizită la muzeu. Pedro a început să se îmbrace astfel acum mai puțin de un an, inspirat de istoria secolului XX și de imaginile alb-negru cu oameni de stat în costume și detectivi fictivi. „Îmi place să fiu șic”, a spus el. „Merg la școală așa”.

Într-o mare de hanorace și adidași, el apare într-o variantă pe un costum din trei piese. Și pălăria? Nu, acesta este un ritual în sine. Pălăria fedora este rezervată pentru weekenduri, sărbători și vizite la muzee.

La școala unde învață, stilul său a început deja să se răspândească. „Unul dintre prietenii mei a venit săptămâna asta cu cravată”, a spus el.

Înțelege de ce oamenii proiectează asupra lui un întreg personaj de film polițist: jaf improbabil, detectiv improbabil. Îl iubește pe Poirot („foarte elegant”) și îi place ideea că o crimă neobișnuită necesită pe cineva care arată neobișnuit. „Când se întâmplă ceva neobișnuit, nu îți imaginezi un detectiv normal”, a spus el. „Îți imaginezi pe cineva diferit”.

Mama îl duce mereu la expoziții: ”Arta și muzeele sunt spații vii”

Acest instinct se potrivește lumii din care provine. Mama sa, Félicité Garzon Delvaux, a crescut într-un palat-muzeu din secolul al XVIII-lea, fiica unui curator și a unui artist, și își duce regulat fiul la expoziții. „Arta și muzeele sunt spații vii”, a spus ea. „Viața fără artă nu este viață”.

Pentru Pedro, arta și imaginile fac parte din viața de zi cu zi. Așa că, atunci când milioane de oameni au proiectat povești pe un singur cadru cu el purtând o pălărie fedora alături de poliția înarmată la Luvru, a recunoscut puterea unei imagini și a lăsat mitul să respire înainte de a păși în față.

A tăcut câteva zile, apoi și-a schimbat Instagram-ul de la privat la public. „Oamenii au trebuit să încerce să descopere cine sunt”, spune Pedro. „Apoi au venit jurnaliștii și le-am spus vârsta mea. Au fost extrem de surprinși”.

Este relaxat în legătură cu orice va urma. „Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme”, a spus el zâmbind. „Ar fi foarte amuzant”.

Într-o poveste despre furt și lacune de securitate, „Omul Fedora” este un contrapunct mai blând: un adolescent care crede că arta, stilul și un mister bun aparțin vieții obișnuite. O fotografie l-a transformat într-un simbol. Întâlnirea cu el confirmă că este, în mod liniștitor, real.

Sunt o vedetă”, spune el - mai puțin laudăros decât pare, ca și cum ar încerca cuvintele așa cum probează o pălărie. „O să continui să mă îmbrac așa. E stilul meu”.

Sursa: StirilePROTV

