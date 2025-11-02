Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv. Bijuteriile, încă de negăsit

Noi detalii în cazul jafului de la muzeul Luvru, din Paris. Alte două persoane au fost puse sub acuzare pentru complicitate.

Este vorba despre o femeie de 38 de ani și un bărbat de 37 de ani, care au fost plasați în arest preventiv. Ambii neagă implicarea în jaf. Naționalitatea lor nu a fost dezvăluită.

În total, cinci persoane au fost arestate săptămâna aceasta în zona capitalei franceze, însă una a fost eliberată din lipsă de probe.

Doi dintre bărbații care au ajuns după gratii au recunoscut parțial implicarea în furt, în timp ce un alt suspect este în continuare căutat. Bijuteriile istorice, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, sunt în continuare de negăsit.

