Jaful de la Luvru: alte două persoane, acuzate de complicitate și plasate în arest preventiv. Bijuteriile, încă de negăsit

Stiri actuale
02-11-2025 | 10:41
×
Codul embed a fost copiat

Noi detalii în cazul jafului de la muzeul Luvru, din Paris. Alte două persoane au fost puse sub acuzare pentru complicitate.

autor
Stirileprotv

Este vorba despre o femeie de 38 de ani și un bărbat de 37 de ani, care au fost plasați în arest preventiv. Ambii neagă implicarea în jaf. Naționalitatea lor nu a fost dezvăluită.

În total, cinci persoane au fost arestate săptămâna aceasta în zona capitalei franceze, însă una a fost eliberată din lipsă de probe.

Doi dintre bărbații care au ajuns după gratii au recunoscut parțial implicarea în furt, în timp ce un alt suspect este în continuare căutat. Bijuteriile istorice, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, sunt în continuare de negăsit.

Sursa: Pro TV

Etichete: jaf, arest, muzeul luvru,

Dată publicare: 02-11-2025 10:41

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
Cum a căzut fetița de numai 2 ani de la etajul al doilea al unui bloc din Constanța. Greșeala făcută de mama ei
Stiri actuale
Cum a căzut fetița de numai 2 ani de la etajul al doilea al unui bloc din Constanța. Greșeala făcută de mama ei

La Constanța, o fetiță de 2 ani a căzut de la etaj, pe un geam lăsat deschis. Copila a ajuns în stare gravă la spital, unde medicii încearcă să o salveze.

Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat
Stiri actuale
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat

O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat.

Incendiu cu risc de explozie într-o casă dintr-o comună din Prahova. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut diferența
Stiri actuale
Incendiu cu risc de explozie într-o casă dintr-o comună din Prahova. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut diferența

Misiune contra-cronometru a pompierilor din Prahova. Chemați să stingă un incendiu din comuna Fulga, militarii au aflat că în casa care ardea erau depozitate mai multe butelii care puteau exploda în orice moment.

Recomandări
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO
Stiri externe
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO

O alianță bipartidică formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul SUA intenționează să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”
Stiri externe
Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Zece persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbaţi au fost arestaţi.

Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui
Stiri Politice
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Noiembrie 2025

02:07:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:39

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28