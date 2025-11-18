Doi belgieni și-au expus propria „operă de artă” lângă Monalisa, la Muzeul Luvru. Cum au reușit să scape de securitate

18-11-2025 | 11:02
belgieni la luvru
Instagram // neal_senne

Doi tineri belgieni au reuşit să evite controlul de securitate de la Muzeul Luvru din Paris şi să agaţe o fotografie înrămată, reprezentându-i pe ei înşişi, în galeria în care este expusă Mona Lisa lui Leonardo da Vinci, a relatat presa franceză.

Sabrina Saghin

Tinerii belgieni Nick şi Senne, ambii cu cont pe TikTok şi cunoscuţi pe reţelele de socializare din ţara lor pentru farsele pe care le pun la cale, au reuşit să evite controlul de securitate la cel mai faimos muzeu din lume şi au agăţat o fotografie înrămată cu ei doi pe perete, lângă Mona Lisa, au dezvăluit luni mai multe mass-media, care au prezentat videoclipul postat de belgieni pe Instagram vinerea trecută.

Cum au agățat „opera de artă” în muzeu

Pe conturile lor de socializare, aceştia şi-au detaliat planul, indicând paşii pe care i-au urmat pentru a-şi pune în aplicare acţiunea, într-un muzeu unde măsurile de protejare a operelor de artă au fost drastic consolidate din 19 octombrie, când patru hoţi au furat bijuterii nepreţuite ale Coroanei Franceze în plină zi.

Pentru a-şi introduce tabloul în muzeu, tinerii au luat rama, făcută din piese Lego, într-o primă fază dezasamblată, şi fotografia laminată şi rulată, şi au purces la asamblarea „operei de artă" în interiorul muzeului, pe care au lipit-o pe perete şi, înainte ca paznicii muzeului să le descopere acţiunea, cei doi au părăsit încăperea.

Tinerii belgieni au intrat în clădire cu o oră înainte de închiderea muzeului şi au agăţat „pânza" în grabă. Întrucât era imposibil să o aşeze pe peretele de lângă Mona Lisa, deoarece „erau prea mulţi paznici", au plasat-o la câţiva metri distanţă „în aceeaşi cameră", explică ei în videoclipul în care detaliază întreaga operaţiune.

baiat luvru
Cine este misteriosul tânăr apărut în fața muzeului Luvru, imediat după jaf. Era îmbrăcat frumos și purta o pălărie

Tinerii recunosc riscurile farsei

Ştiam că este riscant. Odată ce opera a fost agăţată, am plecat imediat. Nu am vrut să provocăm forţele de securitate sau să aşteptăm reacţia lor", au explicat belgienii, care au desfăşurat cu succes o operaţiune similară la Muzeul de Arte Frumoase din Gent, în Belgia.

Mass-media franceză au relatat despre această acţiune în aceeaşi zi în care Muzeul Luvru a anunţat închiderea unui spaţiu de birouri şi, ca măsură de precauţie, a unei galerii de ceramică grecească situată sub acesta, după ce au detectat probleme de fragilitate la unele dintre grinzile din acea zonă a clădirii.

Mai exact, este vorba despre unul dintre spaţiile din cadrul aşa-numitului cadrilater Sully, care înconjoară curtea pătrată a Luvrului.

Prin urmare, conducerea Muzeului Luvru i-a relocat pe angajaţii care ocupau birourile afectate şi a închis publicului Galeria Campana, situată la primul etaj al aripii afectate, în timp ce se investighează cauza acestor probleme.

Galeria Campana este situată în aceeaşi aripă din partea de sud a Luvrului unde o bandă de hoţi a reuşit să pătrundă în data de 19 octombrie, jefuind bijuteriile Coroanei a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro. Bijuteriile nu au fost găsite până acum. 

Sursa: Agerpres

