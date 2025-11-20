Măsuri noi de securitate după jaful „spectaculos” de la Luvru. Aproape 100 de camere suplimentare vor supraveghea expozițiile

Stiri externe
20-11-2025 | 08:00
Au fost luate măsuri noi de securitate la Luvru, după jaful de luna trecută, în care mai mulți hoți au reușit să dispară cu bijuterii estimate la peste 100 de milioane de euro.

Conducerea muzeului a anunțat instalarea a aproximativ o sută de noi camere de supraveghere și a unor sisteme anti-efracție.

Va fi adusă inclusiv o stație mobilă de poliție, chiar în incinta muzeului.

Sunt peste 20 de măsuri de urgență, printre care și crearea unui post de coordonator de securitate, care va raporta direct conducerii.

Jaful a provocat stupoare în Franța, iar autoritățile au fost nevoite să admită miercuri că modul în care au operat hoții, nu fusese luat în calcul până atunci.

muzeul luvru
Una dintre galeriile Muzeului Luvru va fi închisă pentru public după o nouă descoperire uimitoare

Această schimbare intervine la două zile după ce conducerea muzeului a anunțat închiderea temporară a unor birouri și a unei galerii, din cauza construcției fragile.

Răspunsul conducerii Spitalului Județean Slatina după ce au apărut imagini cu gândaci în băi. DSP a depistat nereguli grave

Dată publicare: 20-11-2025 07:59

