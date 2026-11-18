Potrivit Reuters, metalul prețios se îndreaptă astfel spre cea mai slabă performanță anuală înregistrată în ultimii peste zece ani.

Cotația aurului a coborât până la 3.830,74 dolari pe uncie troy, un minim nemaiatins din 2 octombrie 2025. O analiză Reuters arată că prețul actual se situează cu 31,5% sub maximul istoric de 5.594,82 dolari pe uncie, record stabilit în ianuarie 2026, transmite news.ro.

Scăderea este strâns legată de evoluția piețelor valutare și de așteptările privind dobânzile. „Pieţele anticipează dobânzi mai ridicate, ceea ce susţine dolarul şi amplifică presiunile asupra aurului, expunându-l unor scăderi suplimentare”, a declarat Nikos Tzabouras, analist financiar la FXCM. Dolarul american se tranzacționează aproape de cel mai ridicat nivel din aprilie 2025, ceea ce face aurul – cotat în moneda americană – mai scump pentru investitorii ce utilizează alte valute, diminuând implicit cererea. Totodată, randamentele titlurilor de stat americane au urcat pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală va majora dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale la reuniunea din decembrie, instrumentul FedWatch al CME indicând și o probabilitate redusă pentru o creștere de 0,50 puncte procentuale.

Influența declinului Nvidia

Turbulențele de pe piețele bursiere au adăugat presiune asupra metalului prețios. Un exemplu relevant este declinul Nvidia, a cărei capitalizare bursieră s-a contractat cu aproximativ 1.900 de miliarde de dolari de la începutul lunii octombrie, ajungând vineri la 3.900 de miliarde de dolari. „Pe termen scurt, aurul este un activ lichid, pe care îl vinzi atunci când ai nevoie de numerar”, a explicat Nicky Shiels, analist la MKS PAMP.

Contextul macroeconomic este influențat și de războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Conflictul a determinat creșterea prețurilor petrolului, alimentând inflația și temerile privind o înăsprire a politicilor monetare la nivel global. Deși aurul este privit tradițional ca un refugiu împotriva inflației, atractivitatea sa scade în perioadele cu dobânzi în creștere, întrucât nu generează venituri din dobânzi.

În ciuda randamentelor mari și a dolarului puternic, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) garantate cu aur fizic au înregistrat intrări de 211 tone în trimestrul al treilea. În contrast, cererea fizică pentru lingouri și monede a scăzut semnificativ. La nivel instituțional, băncile centrale au continuat să acumuleze aur în primele nouă luni ale anului, achizițiile totale fiind estimate de Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council) la 675 de tone. Totuși, ritmul acestor cumpărări ar putea încetini.

Polonia, unul dintre cei mai activi cumpărători oficiali, și-a atins deja obiectivul de a deține rezerve de 700 de tone, fapt ce ar putea diminua cererea în perioada următoare, deși guvernatorul băncii centrale poloneze nu a exclus noi achiziții. Pe de altă parte, China rămâne una dintre puținele piețe unde cererea oficială se menține activă, banca centrală continuând programul de achiziții început în urmă cu doi ani, ceea ce susține interesul investitorilor locali.

Cu toate aceste scăderi recente, analiștii remarcă faptul că aurul a reușit să se mențină, până în prezent, peste pragul psihologic de 3.800 de dolari pe uncie.