În timp ce Germania s-ar putea confrunta cu reduceri de efective, România vede o oportunitate: mai mulți militari americani și un rol strategic mai important pe flancul estic al NATO. Deocamdată, sunt doar planuri neoficiale dezvăluite de cotidianul Bloomberg.

Potrivit articolului Bloomberg, retragerea trupelor americane ar putea fi mult mai mică decât se temuseră aliații europeni. Dacă inițial se vorbea despre plecarea a până la 25.000 de militari, acum estimarea este de aproximativ 5.000. Cele mai multe reduceri ar urma să vizeze Germania, țara care găzduiește cel mai mare contingent american de pe continent.

În schimb, flancul estic al NATO ar putea fi consolidat. Iar România vrea să fie printre țările care câștigă din această repoziționare. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România este dispusă să participe financiar la costurile staționării militarilor americani, după modelul Poloniei.

Reporter: „15.000 de dolari pentru fiecare militar pe an?”

Nicușor Dan, președintele României: „Sunt mai multe date tehnice și globale, și relativ la soldați, dar cumva ofertele sunt echivalente”.

Miza este importantă. Baza de la Mihail Kogălniceanu oferă armatei americane acces strategic către Marea Neagră și Orientul Mijlociu, iar la Deveselu funcționează deja sistemul american de apărare antirachetă.

România găzduiește în prezent aproximativ 1.200 de militari americani și își dorește o prezență mai consistentă. Decizia finală îi va aparține lui Donald Trump. Recomandările Pentagonului sunt așteptate pe 1 decembrie.