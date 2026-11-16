„AI şi celelalte tehnologii de vârf sunt o armă cu două tăişuri”, a adăugat Simon Stiell cu ocazia prezentării unei iniţiative care îndeamnă ţările să se angajeze în mod voluntar să transforme inteligenţa artificială într-„element al soluţiei” în faţa provocărilor climatice, şi nu într-o nouă sursă de creştere explozivă a emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit News.ro.

„Nu putem cere oamenilor să accepte astăzi facturi mai mari, mai multă poluare care încălzeşte planeta şi inegalităţi şi mai profunde, în schimbul unor promisiuni privind un viitor mai bun. Beneficiile AI trebuie să depăşească costurile sale tot mai mari. Iar aceste beneficii trebuie să ajungă la fiecare ţară”, a afirmat el.

Potrivit lui Stiell, industria AI şi cea tehnologică în ansamblu trebuie să facă faţă amprentei energetice şi a emisiilor tot mai mari.

„Cererea generată de centrele de date pune presiune asupra reţelelor electrice. Acolo unde combustibilii fosili acoperă această cerere în creştere, poluarea se intensifică, iar obiectivele noastre climatice se îndepărtează, nu se apropie”, a adăugat oficialul.