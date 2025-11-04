Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO

Stiri externe
04-11-2025 | 16:05
soldati ucraina
Shutterstock

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care "abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina".

autor
Cristian Anton

Moşteanu a fost întrebat dacă, în condiţiile retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră, se aşteaptă la o intensificare a provocărilor din partea Federaţiei Ruse şi dacă această retragere poate fi văzută ca un semn de slăbiciune.

"Cred că nu este o relaţie de cauzalitate directă între retragerea brigăzii rotaţionale de luptă şi potenţiale strategii pe care Rusia le face. Eu m-aş fi bucurat să nu avem această discuţie şi să rămână în continuare toate trupele aici. Ca semnal politic, evident că nu-i un semnal bun şi înţeleg îngrijorarea multora. Ce pot să îi asigur eu este că apărarea României este mult mai mult decât o brigadă de luptă de o mie de militari. A fost foarte importantă la momentul războiului. A fost esenţial că au venit aici şi au dat acest semnal. Toate ţările au agreat să se doteze mai bine, să se pregătească mai bine, să facă mai multe exerciţii şi asta este o realitate. Deci suntem mai bine pregătiţi decât acum trei ani şi jumătate, şi România şi celelalte ţări aliate. Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina. Asta este o realitate pe care o puteţi vedea în fiecare zi. Aproape tot anul ăsta au avansat foarte, foarte puţin cu Ucraina, în condiţiile în care Ucraina se apără singură, cu propriii soldaţi, cu propria populaţie, având doar ajutor pe partea de echipare din partea aliaţilor", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

”Ăsta este spiritul NATO, în momentul în care un stat este atacat toți sărim să-l apărăm”

El a afirmat că Rusia nu are "nicio şansă" să atace NATO, cea mai mare putere militară mondială.

"Asta este o realitate şi acum vă întreb eu: ar putea Rusia să atace NATO, care e cea mai mare putere militară mondială? Nu, nicio şansă. Şi noi aici, din nou spun, că ăsta este spiritul NATO, toţi agreăm că cheltuim ca să ne apărăm în comun, prin articolul 3 şi prin articolul 5 spunem că în momentul în care un stat este atacat toţi sărim să-l apărăm. Şi ăsta este un lucru extraordinar. Trupele se pot mişca foarte repede. Există planuri de mobilitate militară şi pe terestru, şi naval şi aerian. Aeroporturile funcţionează, există planurile pe care aliaţii le au pentru această parte de mobilizare care sunt în funcţiune şi pot fi apelate oricând în momentul în care este nevoie. Îmi doresc ca atâta timp cât trăim noi şi copiii noştri să nu fie nevoie", a subliniat ministrul. 

Citește și
donald trump
Trump știe cum va convinge Kremlinul să pună capăt războiului: „Putin vrea să facă bani pentru Rusia”
Trump știe cum va convinge Kremlinul să pună capăt războiului: „Putin vrea să facă bani pentru Rusia”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, NATO, războiul din Ucraina, Ministrul Apărării Naţionale,

Dată publicare: 04-11-2025 16:05

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Ucraina a primit noi sisteme Patriot din Germania. Zelenski: „Sunt necesare şi mai multe”
Stiri externe
Ucraina a primit noi sisteme Patriot din Germania. Zelenski: „Sunt necesare şi mai multe”

Ucraina a primit sisteme de apărare antiaeriană de tip Patriot care să o ajute împotriva barajelor aeriene zilnice ale Rusiei, anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump știe cum va convinge Kremlinul să pună capăt războiului: „Putin vrea să facă bani pentru Rusia”
Stiri externe
Trump știe cum va convinge Kremlinul să pună capăt războiului: „Putin vrea să facă bani pentru Rusia”

Donald Trump pare să fi abandonat planurile de pace și insistă din nou că războiul din Ucraina trebuie lăsat să continue până una din părți va ceda.

Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
Stiri externe
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia încă de la debutul invaziei pe scară în Ucraina, finanțând, astfel, efortul de război al Kremlinului. Criticii solicită acum retragerea imediată.

Ucraina a publicat imagini cu operațiunea care a vizat conducta de petrol care furniza resurse armatei ruse, lângă Moscova
Stiri actuale
Ucraina a publicat imagini cu operațiunea care a vizat conducta de petrol care furniza resurse armatei ruse, lângă Moscova

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) notează că operațiunea specială a vizat conducta de petrol Koltsevoye, care furniza resurse armatei ruse și se află la doar cincizeci de kilometri de Moscova.

Rusia a lovit Ucraina mai intens ca oricând, de la începutul războiului. Atacurile au vizat infrastructura energetică
Stiri externe
Rusia a lovit Ucraina mai intens ca oricând, de la începutul războiului. Atacurile au vizat infrastructura energetică

Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023, în atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua electrică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizate de AFP.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe
Stiri Justitie
Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Parchetul General desfășoară marți acțiuni în cadrul operațiunii "Jupiter 4", aplicând 16 mandate de percheziție și 13 de aducere în Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind tăieri ilegale și furt de arbori.

Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan
Stiri Politice
Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Noiembrie 2025

46:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28