Cazurile de gripă au crescut alarmant în doar o săptămână. Care sunt cele mai afectate zone

Stiri actuale
11-01-2026 | 08:56
×
Codul embed a fost copiat

Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat opt decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.

 

autor
Valentina Neagu

Doar săptămâna trecută, la nivel național, au fost raportate peste 61.000 de cazuri de infecții respiratorii, în scădere față de săptămâna precedentă, dar cu aproape 37 de procente mai multe comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut.

Dintre acestea, peste 10.500 au fost cazuri de gripă clinică, de aproape două ori mai multe față de anul trecut. Gripa a fost raportată în toate județele, cele mai multe îmbolnăviri au fost în București, urmat de Cluj, Constanța și Prahova.

Au fost confirmate 174 de cazuri de gripă prin teste de laborator, iar în această săptămână s-au înregistrat opt decese noi, majoritatea la persoane de peste 65 de ani. De la începutul sezonului gripal, bilanțul ajunge la 11 decese.

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală și respectarea măsurilor de prevenție, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

Citește și
Bufniță jandarmi Botoșani
Apel 112 inedit la Botoșani. O bufniță a intrat în bucătăria unui apartament. Jandarmii au intervenit. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, pacienti, gripa,

Dată publicare: 11-01-2026 08:56

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Apel 112 inedit la Botoșani. O bufniță a intrat în bucătăria unui apartament. Jandarmii au intervenit. VIDEO
Stiri actuale
Apel 112 inedit la Botoșani. O bufniță a intrat în bucătăria unui apartament. Jandarmii au intervenit. VIDEO

O bufniță a surprins locatarii unui apartament de pe o stradă din municipiul Botoșani, intrând în bucătărie printr-o țeavă de ventilație, probabil în căutarea unui adăpost.

Zi de foc pentru salvamontiști. Turiști au rămas blocați pe munte în Hunedoara. Câte intervenții au avut loc în 24 de ore
Stiri actuale
Zi de foc pentru salvamontiști. Turiști au rămas blocați pe munte în Hunedoara. Câte intervenții au avut loc în 24 de ore

Salvamontiştii din Hunedoara intervin duminică dimineaţă pentru recuperarea unor turişti care au rămas blocaţi pe munte.

 

Ce se întâmplă cu lucrările de la tunelurile montane de pe A1 Sibiu-Pitești. Anunțul făcut de directorul CNAIR. VIDEO
Stiri actuale
Ce se întâmplă cu lucrările de la tunelurile montane de pe A1 Sibiu-Pitești. Anunțul făcut de directorul CNAIR. VIDEO

Lucrările pe secţiunea montană a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă iar săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Recomandări
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara
Stiri Economice
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală
Stiri actuale
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală

Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM
Vremea
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM

România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.

Top citite
1 aurora boreală
Shutterstock
Stiri Diverse
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață
2 mic dejun
Shutterstock
Stiri Diverse
Idei de mic dejun fără ouă. Opțiuni sănătoase, rapide și gustoase pentru orice zi
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 11 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cineva de care v-a fost dor vă caută
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59