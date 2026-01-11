Cazurile de gripă au crescut alarmant în doar o săptămână. Care sunt cele mai afectate zone

Doar săptămâna trecută, la nivel național, au fost raportate peste 61.000 de cazuri de infecții respiratorii, în scădere față de săptămâna precedentă, dar cu aproape 37 de procente mai multe comparativ cu aceeași perioadă a sezonului trecut.

Dintre acestea, peste 10.500 au fost cazuri de gripă clinică, de aproape două ori mai multe față de anul trecut. Gripa a fost raportată în toate județele, cele mai multe îmbolnăviri au fost în București, urmat de Cluj, Constanța și Prahova.

Au fost confirmate 174 de cazuri de gripă prin teste de laborator, iar în această săptămână s-au înregistrat opt decese noi, majoritatea la persoane de peste 65 de ani. De la începutul sezonului gripal, bilanțul ajunge la 11 decese.

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală și respectarea măsurilor de prevenție, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

