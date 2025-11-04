Ucraina a primit noi sisteme Patriot din Germania. Zelenski: „Sunt necesare şi mai multe”

Ucraina a primit sisteme de apărare antiaeriană de tip Patriot care să o ajute împotriva barajelor aeriene zilnice ale Rusiei, anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

”Mai multe Patriot-uri sunt acum în Ucraina şi sunt pe cale să fie puse în serviciu”, a anunţat într-un mesaj postat pe reţelele de socializare duminică Volodimir Zelenski.

Today, we can already say there is a good result for our air defense – Ukraine now has more Patriots. I thank Chancellor Merz, I thank Germany, and everyone who helps – our agreements have been fulfilled. More Patriots are now in Ukraine and being put into operation. Of course,… pic.twitter.com/WW8qpOw84A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

”Bineînţeles, sunt necesare şi mai multe sisteme pentru a apăra instalaţiile infrastructurilor-cheie şi oraşele noastre pe întregul teritoriu al statului nostru”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski mulţumeşte pentru aceste sisteme, în acest mesaj, Germaniei şi cancelarului german Friedrich Merz.

Achiziții de armament american coordonate de NATO

Sistemele de tip PATRIOT, de fabricaţie americană, constituie cel mai eficient armament împotriva rachetelor ruseşti, potrivit News.ro r.

Volodimir Zelenski le cere partenerilor săi din Occident să-i furnizeze sisteme de acest tip suplimentare, însă limitările producţiei şi necesitatea menţinerii stocurilor au încetinit, până în prezent, livrări în acest sens.

În urmă cu trei luni, Germania anunţa că urma să livreze Ucrainei două sisteme de apărare aeriană de tip PATRIOT suplimentare.

Berlinul şi-a dat acordul după ce a obţinut asigurări de la Statele Unite că vor acorda prioritate livrării unor noi sisteme de tip PATRIOT Germaniei, în vederea unei refaceri a stocurilor.

Germania a furnizat Ucrainei mai multe sisteme de tip PATRIOT provenind de la forţele armate germane decât orice altă ţară, a anunţat luni Ministerul german al Apărării.

Berlinul a livrat Kievului şi sisteme de apărare aeriană cu diverse raze de acţiune - ca de exemplu IRIS-T şi Skynex.

NATO coordonează livrările regulate ale unor loturi importante de armament Ucrainei.

Aliaţii europeni şi Canada îşi cumpără o mare parte a echipamentului din Statele Unite, care dispun de stocuri mai importante de echipamente şi de armament mai eficient.

Administraţia Trump nu oferă nicio armă Ucrainei, spre deosebire de Guvernul precedent, al lui Joe Biden.

Atacuri rusești și riposte ucrainene

Atacuri intensive neîncetate ale Rusiei în zone urbane situate în spatele liniei frontului s-au soldat cu moartea a mii de civili de invazia rusă a Ucrainei, în urmă cu patru ani.

În fiecare toamnă, Moscova ia drept ţintă reţeaua energetică ucraineană cu scopul de a-i priva pe civili de încălzire şi apă curentă pe timpul iernii şi de a perturba producţia industrială de drone şi rachete a Ucranei.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat 12 rachete de diverse tipuri şi 138 de drone de atac şi de distragere împotriva Ucrainei în noaptea de duminică spre luni.

În regiunea ucraineană Sumî (nord-est), drone ruseşti au lovit o casă, în care au ucis un bărbat şi au rănit cinci membri ai familiei acestuia, potrivit autorităţilor.

Alte două femei au fost rănite în alt atac, în aceeaşi regiune.

”Ruşii au luat oamenii ca ţintă în mod cinic, deliberat, noaptea, în timp ce dormeau”, a denunţat după atacuri, pe Telegram, conducătorul regiunii, Oleg Grîgorov.

Rachete ruseşti au declanşat un incendiu într-o întreprindere din regiunea Dnipro (centru), un atac soldat cu un rănit.

Alte rachete au lovit infrastructuri energetice în regiunea Mîkolaiv (sud).

Ucraina a încercat, la rândul său, să provoace pagube industriei petroliere în Rusia, pilonul economiei ruse.

Potrivit Statului Major ucrainean, forţe ucrainene au atacat în noaptea trecută o rafinărie rusă de petrol la Saratov, provocând un incendiu important.

Acesta a fost cel de-al patrulea atac ucrainean ţintind această instalaţie în decurs de şapte săptămâni.

Rafinăria, situată la aproximativ 500 de kilometri de frontiera cu Ucraina, poate rafina câteva milioane de tone de petrol pe an.

Volodimir Zelenski anunţa săptămâna trecută că atacuri cu rază lungă de acţiune ţintind rafimăriile ruseşti au redus capacitatea de rafinare a petrolului a Moscovei cu 20%.

