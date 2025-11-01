Ucraina a publicat imagini cu operațiunea care a vizat conducta de petrol care furniza resurse armatei ruse, lângă Moscova

Stiri actuale
01-11-2025 | 18:47
atac conducta petrol moscova
Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) notează că operațiunea specială a vizat conducta de petrol Koltsevoye, care furniza resurse armatei ruse și se află la doar cincizeci de kilometri de Moscova.

autor
Alexandru Toader

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a dezvăluit sâmbătă ultimele sale atacuri care au vizat infrastructura petrolieră rusă, de la rafinării la conducte, în contextul în care Kievul intenționează să-și intensifice contraofensivele împotriva sectorului care, potrivit acestuia, finanțează invazia Kremlinului.

Atacurile fac parte din tactica armatei ucrainene de a „aduce războiul acasă la rușii obișnuiți”, fără a pune în pericol viețile civililor.

Scopul acesteia este de a viza sectoare și industrii care ar afecta civilii ruși obișnuiți, cum ar fi energia utilizată pentru alimentarea și încălzirea locuințelor lor, sau perturbarea operațiunilor de zbor la aeroporturi prin utilizarea dronelor.

Ucrainenii susțin că este o încercare de a exercita presiuni din interior asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a-l determina să participe la negocierile de pace și să pună capăt invaziei sale pe scară largă a Ucrainei, care se află deja în al patrulea an, potrivit Euronews.

Citește și
explozie butelie timisoara
Cauza exploziei din blocul din Timișoara, care a băgat un bărbat în spital și a panicat zeci de locatari. „Nu este gaz”

În urma unei operațiuni desfășurate vineri de HUR din cadrul Ministerului Apărării ucrainean, trei secțiuni ale conductei de petrol Koltsevoye din regiunea capitalei Moscova, „care aproviziona armata de ocupație rusă”, au fost distruse, au raportat serviciile speciale ucrainene într-o declarație oficială.

„Dispozitivul anti-drone și „protecția” instalației inamice de către gărzile paramilitare s-au dovedit ineficiente: cele trei secțiuni prin care atacatorul transporta benzină, motorină și parafină au explodat simultan și cu succes; conducta a fost scoasă din funcțiune”, se arată în comunicat.

Conducta principală Koltsevoye are o lungime de 400 de kilometri. Combustibilul transportat prin această conductă provine de la rafinării din diferite regiuni, inclusiv Ryazan, Nijni Novgorod și Moscova.

Conducta Koltsevoye este responsabilă de pomparea a până la 3 milioane de tone de parafină, 2,8 milioane de tone de motorină și aproximativ 1,6 milioane de tone de benzină anual, ceea ce o face una dintre cele mai mari și mai integrale infrastructuri de livrare a energiei ale Kremlinului.

Sursa: euronews.com

Etichete: Ucraina, atac, moscova, conducta, operatiune,

Dată publicare: 01-11-2025 18:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Cauza exploziei din blocul din Timișoara, care a băgat un bărbat în spital și a panicat zeci de locatari. „Nu este gaz”
Stiri actuale
Cauza exploziei din blocul din Timișoara, care a băgat un bărbat în spital și a panicat zeci de locatari. „Nu este gaz”

O explozie puternică, urmată de incendiu, a zguduit sâmbătă la prânz un cartier din Timișoara. Deflagrația s-a produs la parterul unui bloc. 40 de oameni au ieșit, îngroziţi, din locuinţe.

Halloween-ul a provocat haos în mai multe orașe din țară. Mulți tineri au ajuns la spital din cauza violențelor și alcoolului
Stiri actuale
Halloween-ul a provocat haos în mai multe orașe din țară. Mulți tineri au ajuns la spital din cauza violențelor și alcoolului

A fost o noapte agitată cu petreceri nesfârșite și multă bătaie de cap pentru autorități. Spiritele rele au ieșit la propriu pe străzi. Într-o comună din Ilfov, un bărbat a fost atacat cu un cuțit de un adolescent costumat de Halloween.  

Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
Stiri actuale
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.

Recomandări
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28