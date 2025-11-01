Ucraina a publicat imagini cu operațiunea care a vizat conducta de petrol care furniza resurse armatei ruse, lângă Moscova

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) notează că operațiunea specială a vizat conducta de petrol Koltsevoye, care furniza resurse armatei ruse și se află la doar cincizeci de kilometri de Moscova.

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a dezvăluit sâmbătă ultimele sale atacuri care au vizat infrastructura petrolieră rusă, de la rafinării la conducte, în contextul în care Kievul intenționează să-și intensifice contraofensivele împotriva sectorului care, potrivit acestuia, finanțează invazia Kremlinului.

Atacurile fac parte din tactica armatei ucrainene de a „aduce războiul acasă la rușii obișnuiți”, fără a pune în pericol viețile civililor.

Scopul acesteia este de a viza sectoare și industrii care ar afecta civilii ruși obișnuiți, cum ar fi energia utilizată pentru alimentarea și încălzirea locuințelor lor, sau perturbarea operațiunilor de zbor la aeroporturi prin utilizarea dronelor.

Ucrainenii susțin că este o încercare de a exercita presiuni din interior asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a-l determina să participe la negocierile de pace și să pună capăt invaziei sale pe scară largă a Ucrainei, care se află deja în al patrulea an, potrivit Euronews.

În urma unei operațiuni desfășurate vineri de HUR din cadrul Ministerului Apărării ucrainean, trei secțiuni ale conductei de petrol Koltsevoye din regiunea capitalei Moscova, „care aproviziona armata de ocupație rusă”, au fost distruse, au raportat serviciile speciale ucrainene într-o declarație oficială.

„Dispozitivul anti-drone și „protecția” instalației inamice de către gărzile paramilitare s-au dovedit ineficiente: cele trei secțiuni prin care atacatorul transporta benzină, motorină și parafină au explodat simultan și cu succes; conducta a fost scoasă din funcțiune”, se arată în comunicat.

Conducta principală Koltsevoye are o lungime de 400 de kilometri. Combustibilul transportat prin această conductă provine de la rafinării din diferite regiuni, inclusiv Ryazan, Nijni Novgorod și Moscova.

Conducta Koltsevoye este responsabilă de pomparea a până la 3 milioane de tone de parafină, 2,8 milioane de tone de motorină și aproximativ 1,6 milioane de tone de benzină anual, ceea ce o face una dintre cele mai mari și mai integrale infrastructuri de livrare a energiei ale Kremlinului.

