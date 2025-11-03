Trump știe cum va convinge Kremlinul să pună capăt războiului: „Putin vrea să facă bani pentru Rusia”

Donald Trump pare să fi abandonat planurile de pace și insistă din nou că războiul din Ucraina trebuie lăsat să continue până una din părți va ceda.

După un weekend petrecut în Florida, într-o discuție cu reporterii, la bordul Air Force One, președintele a declarat și că nu o să le vândă ucrainenilor rachetele cu rază lungă de acțiune pe care Kievul le-a cerut insistent.

După ce a discutat săptămâna trecută cu președintele Chinei despre războiul din Ucraina, Trump pare că s-a întors la o idee mai veche. Să lase cele două părți să se epuizeze în luptă.

Reporter: Care ar fi picătura care umple paharul și care vă arată că Putin nu e pregătit să încheie războiul?

Donald Trump: Nu există așa ceva. Uneori trebuie să-l lași pe el să-și dea seama. A fost un război greu pentru Putin. Au murit o groază de soldați, poate chiar un milion, foarte mulți. Și a fost greu și pentru Ucraina. Câteodată trebuie să lași lucrurile să se întâmple, să îi lași să se lupte.

Pentagonul a transmis Casei Albe că Statele Unite au în depozit destule rachete, pentru ca administrația să poată decide să vândă și Ucrainei. Însă Trump nu ia în calcul, deocamdată, această idee.

Reporter: Va furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune? Luați asta în calcul?

Donald Trump: Nu. Dar e posibil pe viitor. Poate îmi voi schimba părerea. Dar în momentul de față nu iau asta în calcul.

Pe de altă parte, într-un amplu interviu pentru postul CBS, Trump a declarat că speră că tentația unui acord economic cu Statele Unite va convinge Moscova să pună capăt războiului.

Donald Trump: Cred că vrea un acord comercial cu Statele Unite, cred că vrea să avem relații comerciale, vrea să facă bani pentru Rusia. Iar asta e grozav.

Reporter: Credeți că veți reuși să obțineți un acord în câteva luni?

Donald Trump: Cred că da. Cred că Putin își dorește foarte mult ca Rusia să facă afaceri cu Statele Unite.

Reporter: Cu cine e mai greu să negociați, cu Vladimir Putin sau cu Xi Jinping?

Donald Trump: Amândoi sunt duri, amândoi sunt inteligenți... sunt doi lideri foarte puternici. Nu poți să te joci cu oameni de genul ăsta.

Trump a părut enervat când a fost întrebat ce planuri are cu privire la Venezuela.

Reporter: Sunt numărate zilele lui Nicolas Maduro ca președinte al Venezuelei?

Donald Trump: Aș zice că da.

Reporter: Veți ordona și lovituri terestre în Venezuela?

Donald Trump: Nu-ți spun așa ceva. Nu zic că e adevărat sau nu. Nu voi discuta cu un reporter despre lovituri militare!

