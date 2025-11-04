Summit istoric pentru extinderea UE. Zelenski, Vucic, Maia Sandu și lideri din Balcanii de Vest, prezenți la Bruxelles

Liderii din Ucraina, Republica Moldova, Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord, iau parte, marți, de la ora 14:00, la summitului privind extinderea UE, organizat la Bruxelles.

autor
Alexandru Toader

Evenimentul din capitala Uniunii Europene va fi, așadar, primul summit televizat în direct și va marca un moment decisiv pentru politica de extindere a blocului comunitar în inima Europei, întrucât liderii politici ai continentului se vor reuni pentru a discuta despre extinderea blocului de 27 de membri către est și sud-est.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a confirmat participarea, alăturându-se unei adunări remarcabile de lideri care vor defini viitorul extinderii europene.

Asftfel, summitul va reuni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, omologii săi din Moldova și Serbia — Maia Sandu și Aleksandar Vucic — și trei prim-miniștri care reprezintă Balcanii de Vest: Edi Rama din Albania, Milojko Spajic din Muntenegru și Hristijan Mickoski din Macedonia de Nord, precum și comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Întâlnirea transmisă în direct reprezintă inițiativa Euronews de a amplifica vocile țărilor candidate într-un moment în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a relansat procesul, redenumind extinderea „reunificarea Europei”.

Summitul va oferi o platformă unică pentru liderii țărilor candidate, care își vor putea exprima propriile perspective asupra procesului de extindere, de la determinarea Ucrainei și a Moldovei în contextul războiului din Ucraina până la așteptarea de zeci de ani a Balcanilor de Vest pentru aderare. Fiecare lider va prezenta propria viziune asupra modului în care este percepută extinderea din perspectiva națiunii sale și asupra viitorului care ne așteaptă, notează sursa citată.

Ce provocări vor întâmpina participanții la summit

Summitul Euronews dedicat extinderii Uniunii Europene abordează provocările cu care se confruntă statele candidate, într-un context geopolitic marcat de războiul Rusiei în Ucraina și de nevoia de securitate europeană consolidată.

După invazia rusă din 2022, Bruxellesul a impulsionat discuțiile privind extinderea, văzând-o drept esențială pentru stabilitatea și valorile democratice ale Europei.

Ucraina a aplicat la doar patru zile după invazie, obținând statutul de candidat în patru luni — un record. Țara trebuie însă să continue reformele cerute de UE în timp ce luptă împotriva agresiunii Moscovei.

Moldova a aplicat o săptămână mai târziu și ar putea finaliza negocierile până în 2027, dublu mai rapid decât în mod obișnuit, potrivit Comisiei Europene. Președinta Maia Sandu susține ferm integrarea, în pofida interferențelor hibride rusești.

Serbia, care negociază din 2014, se confruntă cu scăderea sprijinului public pentru aderare, de la peste 70% la circa 40%. Totuși, atât Belgradul, cât și Bruxellesul reafirmă că locul Serbiei este în UE.

Albania a înregistrat progrese rapide și speră să adere până în 2030.

Muntenegru conduce procesul, având toate cele 33 de capitole de negociere deschise și șapte provizoriu închise, vizând finalizarea negocierilor până în 2026.

Macedonia de Nord, candidată din 2004, continuă să fie blocată de dispute cu Bulgaria privind limbajul și istoria comună, deși a rezolvat conflictul de nume cu Grecia în 2019.

Summitul are loc concomitent cu prezentarea de către Comisia Europeană a pachetului de extindere 2025, care va evalua progresele fiecărui stat candidat.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru, 56% dintre cetățenii UE susțin extinderea, în special tinerii.

Euronews promite o dezbatere directă între liderii țărilor candidate și decidenții europeni, oferind publicului european o privire transparentă asupra provocărilor și oportunităților procesului de extindere.

Sursa: euronews.com

Etichete: Maia Sandu, Zelenski, summit, bruxelles, balcani,

Dată publicare: 04-11-2025 09:27

