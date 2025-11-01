Rusia a lovit Ucraina mai intens ca oricând, de la începutul războiului. Atacurile au vizat infrastructura energetică

Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023, în atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua electrică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizate de AFP.

Forţele ruse au lansat 270 de rachete asupra ţării în octombrie, o creştere de 46% faţă de septembrie, conform unei compilaţii de cifre furnizate zilnic de forţele aeriene ucrainene.

Acesta este cel mai mare număr de rachete lansate într-o singură lună împotriva Ucrainei în timpul bombardamentelor nocturne de când forţele aeriene ucrainene au început să publice astfel de rapoarte zilnice la începutul anului 2023.

Rusia a lovit rețeaua electrică ucraineană

Atacurile aeriene ruse au lăsat în întuneric zeci de mii de oameni. Moscova a vizat reţeaua electrică a Ucrainei pentru a patra iarnă la rând, ca parte a unei strategii de slăbire a populaţiei civile ucrainene, potrivit Kievului şi susţinătorilor săi.

În octombrie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să semene „haos" şi să exercite „presiune psihologică" prin atacarea intensă a reţelei electrice a ţării.

Ca şi în iernile anterioare, pe parcursul lunii octombrie au fost implementate întreruperi de curent prin rotaţie în toate regiunile ţării, inclusiv la Kiev, pentru a atenua penuriile de energie electrică.

În 2024, Curtea Penală Internaţională (CPI) de la Haga a emis mandate de arestare pentru înalţi oficiali militari ruşi pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în Ucraina, inclusiv atacuri cu rachete împotriva infrastructurii electrice ucrainene.

Kievul a ripostat cu atacuri asupra rafinăriilor ruse

În octombrie, Rusia a lansat, de asemenea, 5.298 de drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei în timpul campaniilor sale de bombardament nocturn, conform datelor de la forţele aeriene ucrainene - o scădere de aproximativ 6% faţă de septembrie, dar încă aproape de niveluri record.

Ca represalii, Kievul a lansat atacuri împotriva depozitelor de petrol şi rafinăriilor ruseşti, în încercarea de a tăia veniturile din hidrocarburi care finanţează efortul de război al Kremlinului.

Aceste atacuri au dus la o creştere a preţurilor la combustibili în Rusia în ultimele luni.

