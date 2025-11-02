Doi militari nord-coreeni, prinși în Ucraina, vor să dezerteze în Sud pentru a scăpa de „o condamnare la moarte”

Doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori din Nord.

Serviciile de informaţii sud-coreene şi ale mai multor ţări occidentale estimează că peste 10.000 de militari nord-coreeni au fost trimişi în Rusia în 2024, în principal în regiunea Kursk, pentru a sprijini efortul de război al Moscovei împotriva Ucrainei.

În ianuarie, Seul a raportat capturarea a doi dintre ei. Unul dintre ei a spus că doreşte „o viaţă normală” în Sud, potrivit unui deputat sud-coreean care i-a vizitat în februarie.

Cererea a fost repetată într-un interviu pentru un documentar, la care a fost prezent şi compatriotul său. „La sfârşitul interviului, cei doi i-au cerut producătorului să-i ducă în Sud”, a declarat pentru AFP Jang Se-yul, directorul Gyeore-eol Nation United, un grup de ajutor pentru dezertori care a contribuit la organizarea interviului.

Discuţia a avut loc pe 28 octombrie la Kiev, într-un loc necunoscut, unde cei doi bărbaţi sunt prizonieri. „Au implorat-o pe cea care le-a luat interviul să promită că se va întoarce să îi ia”, a spus Jang, el însuşi un dezertor.

Videoclipul cu această întâlnire nu este încă public, dar ar trebui să apară în următoarele săptămâni, potrivit lui Jang.

Fotografiile transmise de organizaţia sa îl arată pe unul dintre deţinuţi citind scrisori de la compatrioţi care trăiesc acum în Sud.

Constituţia sud-coreeană prevede că toţi coreenii, inclusiv cei din Nord, sunt cetăţeni cu drepturi depline, Seulul precizând că regula se aplică şi prizonierilor de război din Ucraina. Potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, militarii Phenianului au ordin să se sinucidă pentru a evita capturarea.

Trimiterea lor înapoi în Coreea de Nord ar fi echivalentă cu „o condamnare la moarte”, spune Yu Yong-weon, deputatul care s-a întâlnit cu cei doi prizonieri.

Coreea de Nord a recunoscut că a trimis militari în Rusia abia în aprilie şi a admis că unii dintre ei au murit. Serviciile de informaţii sud-coreene estimează că aproximativ 2.000 de militari ai Phenianului au fost ucişi.

