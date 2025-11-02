Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia încă de la debutul invaziei pe scară în Ucraina, finanțând, astfel, efortul de război al Kremlinului. Criticii solicită acum retragerea imediată.

Sute de companii germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro statului rus în taxe de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, suficient pentru a finanța aproximativ 10.000 de drone de atac care bombardează zilnic orașe ucrainene . Mai mult de jumătate dintre firmele germane care operau în Rusia înainte de război sunt încă active acolo, potrivit unui nou raport preluat de Euronews.

Legal, aproximativ 250 de companii germane încă active în Rusia nu încalcă reglementările UE. Exemple sunt producătorii de bunuri de larg consum precum Hochland (brânzeturi) şi Knauf (gips), care în principiu nu contravin sancţiunilor.

Cu toate acestea, criticii susțin că implicarea lor economică sprijină direct economia de război rusă. „Companiile susțin economia de război a Rusiei prin taxele pe care le plătesc”, spune Nezir Sinani, directorul organizației B4Ukraine.

Conform raportului realizat de Kyiv School of Economics (KSE), B4Ukraine şi inițiativa Squeezing Putin, firme internaționale încă active în Rusia au plătit în 2024 cel puțin 17,2 miliarde de euro în taxe către statul rus. Companii din Germania se numără printre ele.

Un exemplu ilustrează amploarea fenomenului: potrivit B4Ukraine, Rusia plătește aproximativ 16.000 de euro pe contract pentru a recruta o persoană pentru serviciul militar în războiul împotriva Ucrainei.

Suma de 60 de miliarde de dolari reprezintă aproape jumătate din bugetul de apărare al Rusiei pentru 2025 – 125 de miliarde de euro, potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice – suficient pentru a finanța peste 1 milion de soldați ruși.

Suma totală plătită de companiile străine de la începutul războiului se ridică la peste 51,8 miliarde de euro, echivalentul aproape jumătate din bugetul de apărare estimat al Rusiei pentru 2025, mai scrie sursa citată.

Ce spun companiile germane

Firmele germane sunt al doilea mare contribuabil la bugetul Kremlinului, după companiile americane.

În 2024, companiile cu sediul în SUA au plătit 1 miliard de euro în impozite pe profit către Kremlin, în timp ce firmele germane au cheltuit 513,5 milioane de euro, potrivit raportului KSE realizat în colaborare cu B4Ukraine și Squeezing Putin Initiative.

De exemplu, Hochland explică pentru Euronews că are în Rusia trei fabrici şi că nu poate retrage activitățile pentru că „avem o responsabilitate față de cei circa 1.800 de angajați și familiile lor”.

Costul de ieșire din Rusia

Ieșirea din Rusia devine tot mai costisitoare: în 2024, autoritățile ruse au crescut impozitul pentru vânzarea unei afaceri de la 15% la 35% și au majorat reducerile acceptate prin vânzare de la 50% la 60%. Pentru tranzacții mari, e necesar aprobarea directă a președintelui rus Vladimir Putin.

De la începutul războiului, UE a impus sancțiuni vaste împotriva Rusiei — la nivel economic, diplomatic și de persoane fizice.

Cu toate acestea, războiul continuă și criticii susțin că acest lucru se datorează şi faptului că multe companii încă furnizează resurse indirecte Moscovei. „Numărul companiilor germane care susțin economia rusă e inacceptabil de mare”, spune Sinani.

