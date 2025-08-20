Oamenii din Spania se luptă cu mâinile goale să-și salveze casele din calea flăcărilor. Autoritățile aduc ajutor din Europa

20-08-2025 | 08:22
În vestul Spaniei, incendiile de vegetație încă provoacă spaimă și pagube, deși temperaturile au scăzut semnificativ.  

Sute de localnici au luptat cu mâinile goale să-și salveze casele din calea focului. Incendiile au mistuit deja zeci de mii de hectare.

În ajutor au venit și pompieri din Germania, după ce autoritățile au activat mecanismul european de protecție civilă.

În Galicia, locuitorii unui cătun din provincia Ourense au luptat din greu să oprească un incendiu de vegetație care se apropia cu viteză de casele lor. Oamenii au folosit furtunuri de grădină și crengi, pentru a stinge flăcările întețite de vânt.

Localnic: ”Nu se vede aproape nimic. Prea mult vânt, foarte mult vânt și foc peste tot. Eram acolo, jos, lângă râu, încercând să-l oprim să urce, dar nu știu… Nu”.

Localnic: ”Familia mea are pământ aici, peste tot în zonă, și nu ne așteptam la o furtună atât de puternică. E foarte complicat, sincer”.

Într-un final au ajuns și pompierii, care au reușit să izoleze focarul, tot cu sprijinul localnicilor. Marți, unități de pompieri din Germania au ajuns în nordul Spaniei, pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor. Peste 20 de vehicule au fost trimise în regiunea Extremadura, la granița cu Portugalia.

Flăcările au distrus 373.000 de hectare în Spania de la începutul anului

Pedro Sánchez, premierul Spaniei: ”Am reușit să mobilizăm întregul mecanism național de răspuns și, astfel, să concretizăm solidaritatea altor comunități autonome cu zonele afectate, precum în cazul Extremadurei. De asemenea, am reușit să activăm mecanismul european de protecție civilă, care ne permite să trimitem nu doar personal, ci și resurse din alte părți ale Europei”.

În ultimele 24 de ore, incendiile din vestul Spaniei au mistuit aproximativ 30.000 de hectare de teren - în special în regiunile Zamora, León, Ourense și Cáceres. De la începutul anului, suprafața totală arsă în Spania a ajuns la circa 373.000 de hectare.

Meteorologii spun că valul de caniculă care a alimentat incendiile s-a întrerupt, iar temperaturile au scăzut cu 10-12 grade. Cu toate acestea, autoritățile avertizează că mai e nevoie de câteva zile pentru stingerea completă a incendiilor. 

