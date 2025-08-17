Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc

17-08-2025
Spania intră în a treia săptămână de alertă de caniculă. Pompierii luptă cu incendiile care au mistuit deja mii de hectare de vegetație. Și în țara vecină, Portugalia, flăcări uriașe se extind cu repeziciune și amenință zonele locuite.

Știrile PRO TV

Este alertă în nord-vestul și vestul Spaniei din cauza incendiilor scăpate de sub control de câteva zile. Castilia, Leon, Galicia și Extremadura sunt acum principalele zone afectate de flăcări. A fost adusă și armata, care ajută pompierii și se implică în evacuări.

Bărbat:Focul a ajuns în doar câteva secunde. A fost o nebunie. Cei de la Garda Civilă au sosit la șase și ceva, ne-au spus să plecăm imediat din oraș. Bineînțeles că n-am vrut. Am rămas aici cu tatăl meu. Am vrut să încercăm să salvăm câte ceva, să salvăm ce e al nostru.”

În acest weekend, cel puțin zece drumuri au fost închise în toată țara, la fel și linia de tren dintre Madrid și Galicia.

Focul a provocat până acum moartea a șapte persoane, între care doi pompieri voluntari, și a pârjolit o suprafață de mărimea Londrei. În acest an, peste 150.000 de hectare de vegetație au ars în întreaga țară.

spania
Trei oameni au murit în incendiile din Spania. Flăcările au dus la închiderea a șapte autostrăzi

Incendiile fac ravagii și în nord-estul Portugaliei, unde sunt mobilizați 4.000 de pompieri. Autoritățile au confirmat ieri prima victimă a focului. Este vorba de fostul primar al orașului Guarda, din estul Portugaliei, care a pierit în timp ce încerca să dea o mână de ajutor la stingerea incendiilor.

Femeie:Nu mai văzusem niciodată așa ceva și suntem complet singuri. Niciun ajutor nu am primit, niciun pompier n-a venit, nimic. A fost înfricoșător. Pur și simplu înfricoșător. N-am cuvinte și n-am primit niciun ajutor de la nimeni, doar de la prieteni și de la puținii dintre noi care locuim aici. Atâta tot.”

Șase drumuri naționale au fost închise în districtele Coimbra și Guarda. Guvernul portughez transmite că au fost mobilizați mii de pompieri, însă oamenii se tem că vâlvătaia se va extinde și vor fi din nou sute de morți, cum s-a întâmplat în 2017.

La fel ca autoritățile din Spania, portughezii au solicitat ajutorul Uniunii Europene și cer trimiterea unei aeronave care să ajute la stingerea incendiilor.

incendiu, Spania, Portugalia

