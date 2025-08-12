Mai multe incendii au izbucnit în zone turistice populare din Grecia, foarte căutate și de români

12-08-2025
incendii grecia si turcia
Getty

Mai multe incendii au izbucnit marţi în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile.

Ioana Andreescu

Zonele afectate includ aproape întreg teritoriul peninsulei Peloponez, coasta nord-vestică a ţării, insulele Lesbos şi Samos, precum şi peninsula Halkidiki.

Vânturile puternice, care pot transforma până şi o scânteie într-un incendiu major, ar putea persista local în zilele următoare.

Marţi, locuinţele situate pe insula Zakynthos din Marea Ionică erau ameninţate de un incendiu major, potrivit ziarului Kathimerini.

Au izbucnit de asemenea incendii în regiunea Phocis, la nord de peninsula Peloponez, precum şi pe insula Kefalonia, deşi nicio zonă rezidenţială nu este în pericol acolo.

Seceta prelungită şi, în unele cazuri, vânturile puternice oferă condiţiile ideale pentru propagarea flăcărilor, complicând totodată eforturile pompierilor.

Autoritățile le recomandă rezidenţilor să dea dovadă de prudenţă şi să evite răspândirea flăcărilor .

Sursa: Agerpres

12-08-2025

Zeci de incendii s-au aprins în toată ţara, în aceste zile de caniculă. Cum vegetaţia este uscată ca iasca, focurile s-au extins rapid. Peste o mie de hectare au ars în ultimele 24 de ore, potrivit pompierilor.

Incendiile de vegetație transformă în cenușă zone importante din sudul Europei. Din Portugalia și Spania, până în Italia și Croația, pompierii duc o luptă contra-cronometru cu flăcările, alimentate de arșiță și de vântul puternic.

Zeci de hectare de vegetaţie uscată au fost cuprinse de flăcări, luni după-amiază, în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu.

