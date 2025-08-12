Mai multe incendii au izbucnit în zone turistice populare din Grecia, foarte căutate și de români

Mai multe incendii au izbucnit marţi în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile.

Zonele afectate includ aproape întreg teritoriul peninsulei Peloponez, coasta nord-vestică a ţării, insulele Lesbos şi Samos, precum şi peninsula Halkidiki.

Vânturile puternice, care pot transforma până şi o scânteie într-un incendiu major, ar putea persista local în zilele următoare.

Marţi, locuinţele situate pe insula Zakynthos din Marea Ionică erau ameninţate de un incendiu major, potrivit ziarului Kathimerini.

Au izbucnit de asemenea incendii în regiunea Phocis, la nord de peninsula Peloponez, precum şi pe insula Kefalonia, deşi nicio zonă rezidenţială nu este în pericol acolo.

Seceta prelungită şi, în unele cazuri, vânturile puternice oferă condiţiile ideale pentru propagarea flăcărilor, complicând totodată eforturile pompierilor.

Autoritățile le recomandă rezidenţilor să dea dovadă de prudenţă şi să evite răspândirea flăcărilor .

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













