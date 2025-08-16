Incendii puternice au cuprins 9 cimitire din Dolj, de Sfânta Maria. 500 de hectare au ars și zeci de cruci au fost distruse
În Dolj, 9 cimitire din tot atâtea localități au căzut pradă incendiilor pornite de la candelele lăsate aprinse de credincioși, vineri, de Sfânta Maria.
Vântul puternic și vegetația uscată au alimentat flăcările, care s-au extins în doar câteva minute. Au fost distruse zeci de cruci din lemn și coroanele de pe morminte. În total, 500 de hectare s-au făcut scrum.
Sursa: Pro TV
16-08-2025 07:32