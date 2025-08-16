Incendii puternice au cuprins 9 cimitire din Dolj, de Sfânta Maria. 500 de hectare au ars și zeci de cruci au fost distruse

Stiri actuale
16-08-2025 | 07:32
incendiu
protv.ro

În Dolj, 9 cimitire din tot atâtea localități au căzut pradă incendiilor pornite de la candelele lăsate aprinse de credincioși, vineri, de Sfânta Maria.

autor
Roxana Vlădășel

Vântul puternic și vegetația uscată au alimentat flăcările, care s-au extins în doar câteva minute. Au fost distruse zeci de cruci din lemn și coroanele de pe morminte. În total, 500 de hectare s-au făcut scrum.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, dolj, cimitire, cruci, sfanta maria,

Dată publicare: 16-08-2025 07:32

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Incendiu de vegetaţie uriaș în localitatea Clinceni, Ilfov. Există pericolul extinderii la case, se fac evacuări. VIDEO
Stiri actuale
Incendiu de vegetaţie uriaș în localitatea Clinceni, Ilfov. Există pericolul extinderii la case, se fac evacuări. VIDEO

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.

Incendiu uriaș în Iași. Mesaj Ro-Alert pentru localnici să închidă geamurile din cauza fumului toxic. ”Dezastru mare”
Stiri actuale
Incendiu uriaș în Iași. Mesaj Ro-Alert pentru localnici să închidă geamurile din cauza fumului toxic. ”Dezastru mare”

Incendiu violent la un depozit de colete din zona industrială a orașului Iași. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru ca localnicii să închidă ferestrele caselor, din cauza fumului dens.

Incendiu de vegetație în Bihor. 22 de hectare și 500 de pomi fructiferi au fost mistuite de flăcări
Stiri actuale
Incendiu de vegetație în Bihor. 22 de hectare și 500 de pomi fructiferi au fost mistuite de flăcări

Un incendiu a mistuit peste 22 de hectare de vegetație uscată și 500 de pomi fructiferi într-o livadă din Bihor. Focul a izbucnit la marginea unei ferme din localitatea Lugașu de Sus.

Recomandări
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski
Stiri externe
Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski

Redactorul Sky News pe afaceri internaționale, Dominic Waghorn, care se află în Kiev, a surprins reacțiile ucrainenilor la sosirea președintelui rus pe teritoriul american.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12