Trei oameni au murit în incendiile din Spania. Flăcările au dus la închiderea a șapte autostrăzi

Stiri externe
15-08-2025 | 17:58
E dezastru în Spania, din cauza celor mai grave incendii forestiere din ultimele două decenii. Cel puțin 3 persoane au murit și peste 9.000 au fugit din calea focului.

autor
Știrile PRO TV

Ajutați de militari, pompierii continuă lupta disperată cu flăcările. În Grecia, vântul reaprinde incendii potolite cu mare dificultate pe insula Chios. Ministerul român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Grecia.

Incendiile de vegetație sunt de nestăvilit în nord-vestul Spaniei. Cele mai afectate provincii sunt Ourense și Zamora. Mânate de vânt, flăcările au făcut scrum locuințele oamenilor și le-au ucis animalele din gospodării. Focul s-a apropiat de o autostradă intens circulată și a blocat traficul ore în șir. A cuprins stâlpii de electricitate și a provocat explozii. Copleșite de dezastru, serviciile de intervenție i-au lăsat pe oameni să se descurce cum pot.

Flăcările au dus la închiderea a șapte autostrăzi și au perturbat circulația feroviară între Madrid și Galicia. Un voluntar a murit ieri în provincia León, din cauza arsurilor suferite în timp ce lupta cu focul.

Pentru a combate incendiile, autoritățile de la Madrid au trimis 1.200 de soldați în ajutorul pompierilor. Iar Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă și a trimis ajutoare din Franța, Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania. Autoritățile spaniole au reținut trei bărbați suspectați că au provocat din neglijență incendiile din nordul Spaniei.

Incendii
Incendii devastatoare în sudul țării. Zeci de gospodării afectate, mănăstiri și fabrici în pericol: „Ia pământul foc”

Incendii în Grecia

În Grecia, atenția pompierilor este concentrată în special pe insula Chios, unde incendiul rămâne activ în zona de nord. Autoritățile elene au lansat un apel către cetățeni să rămână vigilenți. Riscul izbucnirii unor noi incendii rămâne ridicat azi în Attica, Peloponez, Grecia Centrală, precum și pe unele insule din Marea Egee.

Mii de pompieri continuă să lupte cu incendiile de vegetație și în mai multe regiuni din Portugalia. Autoritățile au declarat stare de alertă în întreaga țară până duminică, pe fondul temperaturilor caniculare, care aduc un risc crescut de izbucnire a unor noi incendii.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Sursa: Pro TV

Etichete: grecia, Spania, europa, flacari, incendii,

Dată publicare: 15-08-2025 17:47

