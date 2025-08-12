Incendii devastatoare în sudul țării. Zeci de gospodării afectate, mănăstiri și fabrici în pericol: „Ia pământul foc”

Arșița din județele Olt și Mehedinți a dus la izbucnirea incendiilor de vegetație. Mai multe gospodării au căzut pradă flăcărilor puternice, care au amenințat chiar și o mănăstire.

Probleme au fost și în Giurgiu, unde vâlvătaia s-a întins pe o suprafață de 20 de hectare și a pus în pericol o fabrică de mase plastice.

În Hinova, județul Mehedinți, lupta pompierilor cu flăcările a început încă din timpul zilei și a continuat până târziu în noapte.

Incendiul a ajuns până în sat, aproape de mănăstire.

Preot: „O ieșit foc de acolo. Am încercat să-l sting și s-a extins. A venit dinspre pădure. Da, da.”

Localnic: „Foc mare, nici pompierii nu-l sting.”

Localnică: „Pe noi ne-a sunat părintele să venim, că a luat foc grajdul, casa. Vă dați seama că nici nu am știut că ne întoarcem. Am sunat la 112, au zis că deja au trimis echipaj pe drum. Le-am spus că avem bătrân acasă cu dizabilități, nu știe să se apere, să fugă.”

Inițial, la fața locului au fost trimise două echipaje, dar numărul lor a fost suplimentat pe măsură ce vâlvătaia lua amploare.

Daniela Înțeleptu, ISU Mehedinți: „De asemenea, se așteaptă sprijin cu trei autospeciale de stingere – două din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin și una din cadrul ISU Dolj. Pompierii intervin pentru limitarea flăcărilor și propagării la locuințele din imediata apropiere.”

Probleme au fost și în comunele Burila Mică, Jiana și Vânjuleț.

Localnică: „Vine focul, nici nu știu pe unde să sparg gardul. Sunt și bolnavă, nu am pe nimeni.”

Localnică: „Doamne ferește, bate și vântul. Ia pământul foc. Nu am văzut așa ceva.”

Pompierii au intervenit doar ieri în nouă localități din Mehedinți pentru a stinge incendiile uriașe de vegetație.

Iar șoferul unui TIR care circula în apropiere de Drobeta Turnu Severin a văzut cum i s-a aprins o roată din mers, din cauza căldurii.

În județul Olt, pârjolul a pus stăpânire, dintr-un foc, pe sute de hectare de câmpuri și pădure.

Peste 50 de militari din trei județe au încercat să evite pericolul, iar vântul le-a îngreunat misiunea.

Trei gospodării au fost afectate – două dintre ele, nelocuite.

Și într-o localitate din Giurgiu, 20 de hectare de vegetație uscată s-au făcut scrum, iar incendiul a afectat și câteva anexe ale unei fabrici de mase plastice.

În zonă au fost trimise 11 autospeciale, inclusiv o cisternă, și a fost emis și un mesaj RO-Alert.

