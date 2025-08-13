Românul mort în incendiile de vegetație din Spania sărise în foc pentru a-și salva șeful. „Era un om deosebit”

Stiri externe
13-08-2025 | 19:23
Pompierii români ajută la stingerea incendiilor care mistuie Grecia. Vântul uscat poate transforma o banală scânteie într-o perdea de flăcări. De aceea, focarele s-au înmulțit dramatic. Sunt peste 150 în decurs de 48 de ore.

Mii de oameni au fost evacuați în Peloponez și în insulele Zakynthos și Chios. Jurnaliștii spanioli scriu elogios despre românul care a murit în incendiul de lângă Madrid.

Presa iberică dezvăluie că Mircea Spiridon a sărit în foc ca să-l salveze pe octogenarul pentru care lucra de mulți ani.

În Peloponez, la doar 15 km de portul Patras, autoritățile elene au ordonat evacuarea localității Kato Achaia.

Un incendiu de vegetație a luat fulgerător proporții din cauza vântului uscat. Toți cei 8.000 de locuitori ai satului au fost transportați cu autobuzele spre sudul peninsulei. Acolo au fost adăpostiți în școli și săli publice.

Mărturii ale localnicilor afectați de incendii

Bărbat: „Ne-au lăsat la mila lui Dumnezeu. Focul era la 2 kilometri distanță și nu au lăsat avioanele să se apropie, iar satul a ars. Ar trebui să le fie rușine.”

Bărbat: „Casa mea este arsă. Acum sunt fără adăpost, cu patru copii.”

Între timp, flăcările s-au tot extins către Patras, al treilea oraș ca mărime al Greciei, ajungând până în satul Ano Vounteni, unde au amenințat locuințe.

În loc să-și frângă mâinile de deznădejde și neputință, oamenii au pus mâna pe furtunuri ori găleți și s-au chinuit după puterile lor să stăvilească înaintarea focului.

Și, când pompierii au ajuns în sfârșit în zonă, au continuat să ajute. La vest de Peloponez, flăcările se întind pe un front de 20 de kilometri și în insula Zakynthos.

Focare majore și evacuări în estul Greciei

Arde însă și estul Greciei. Un focar major a creat panică în Chios. În scurt timp, câteva focare izolate s-au lărgit și au ajuns să se unească. Au colorat orizontul în nuanțe amenințătoare.

60 de localnici au fost evacuați de Paza de Coastă, dar și cu ambarcațiuni private. Nu au fost lăsați în voia sorții nici caii de la o herghelie de pe insulă. La rândul lor, pompierii români detașați în Grecia ajută la stingerea unui incendiu izbucnit în regiunea Magara, din Attica.

Și acolo vântul foarte puternic îngreunează enorm intervențiile.

Pompierii spanioli continuă eforturile supraomenești de a stinge numeroase incendii de vegetație.

Mii de hectare sunt scrum în provinciile Zamora, León și Toledo. Peste 5.000 de oameni au fost evacuați de urgență.

Între timp, presa iberică scrie despre eroismul românului Mircea Spiridon, care a suferit arsuri fatale în incendiul din Tres Cantos.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a sărit în foc ca să-l salveze pe proprietarul unui centru de echitaţie și să elibereze caii rămași captivi în grajduri.

Aurel Pârvulescu, finul românului decedat: „Era un om deosebit, era un om bun, un om cu suflet mare. Tot timpul punea prietenii înaintea lui. El se lăsa ultimul, tot timpul. El a văzut că a luat foc câmpul, acolo, în spate, s-a urcat în mașină, să se ducă să dea drumul la cai. Când a ajuns la tincă deja ardea, toți caii, tot, toată ferma ardea.”

Reporter: „Am înțeles că a salvat și o persoană mai în vârstă.”

Aurel Pârvulescu, finul românului decedat: „Păi, persoana aia mai în vârstă e patronul de acolo. Persoana trăiește. Omul ăla de la tincă are 83 de ani, trăiește. El n-a mai reușit să se salveze.”

Toate aceste dezastre au loc pe fondul unui val excepțional de caniculă care a pus stăpânire pe sudul Europei.

Sunt în vigoare alerte roșii de arșiță în Franța, Portugalia, Spania și în zona Balcanilor, iar temperaturile vor începe să scadă abia de luni.

Sursa: Pro TV

Etichete: grecia, Spania, incendii de vegetatie,

Dată publicare: 13-08-2025 19:17

Zeci de hectare de vegetaţie uscată au fost cuprinse de flăcări, luni după-amiază, în urma unor incendii puternice în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu.

Fenomene extreme pe litoralul grecesc, în plin sezon turistic. În timpul unei furtuni, trăsnetele au provocat incendii de vegetație, în patru zone din insula Thassos.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Portugheză că autoritățile centrale au declarat stare de alertă la nivel național pentru perioada 4 - 7 august.

În peninsula Iberică mii de pompieri luptă zi și noapte cu incendii de vegetație atât în Portugalia, cât și în Spania.

Grecia, Turcia, Bulgaria, Albania și Italia se luptă cu incendii grave de vegetație pe timp de caniculă severă.

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miercuri reprezentanților instituțiilor din subordinea Guvernului ca până, la finalul săptămânii viitoare să vină cu propuneri de reorganizare, inclusiv concedieri și tăieri de sporuri.  

Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia.

Guvernul își îndreaptă ochii spre mediul de afaceri. Multinaționalele vor fi descurajate să-și mai exporte profiturile și doar această măsură ar putea aduce până la 2 miliarde de lei în plus la buget.

