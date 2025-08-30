România și Bulgaria devin ”depozitul de arme” al Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică 2 fabrici și la vecini

30-08-2025 | 11:44
Rheinmetall
România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.

 

Cristian Anton

Bulgaria și România se întrec în cursa pentru investițiile Rheinmetall, iar fabricile de praf de pușcă vor transforma ambele țări- scrie sâmbătă agenția bulgară de presă Novinite.

Rheinmetall va investi împreună cu guvernul bulgar în două fabrici – una de muniție și una de praf de pușcă”, a anunțat oficial zilele trecute președintele bulgar Ramen Radev, într-o declarație de presă făcută alături de Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall. Valoarea totală a investiției se ridică la un miliard de euro.

Concomitent cu anunțul Bulgariei, România semna în Germania, în prezența secretarului general NATO, un contract cu Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi în orașul brașovean Victoria. Construcția ar trebui să înceapă în 2026, va dura trei ani și creează 700 de locuri de muncă în ceea ce va fi una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi din lume. Investiția nemțească se ridică la 535 de milioane de euro.

Revenind la Bulgaria, producția de praf de pușcă și fabricarea de obuze de artilerie de 155 mm conform standardelor NATO, din prima fabrică Rheinmetall de aici, urmează să înceapă în baza a două acorduri de joint venture cu gigantul german al apărării. Potrivit liderului GERB, Boyko Borissov, acordurile vor fi finalizate în termen de trei săptămâni de la întâlnirea sa de la Düsseldorf cu directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger.

fabrica, arme,
Rheinmetall se extinde spre est. După România, gigantul german investește peste un miliard de euro în Bulgaria

Fabrica de praf de pușcă din Bulgaria va fi cea mai mare din Europa

Borissov a anunțat că fabrica de praf de pușcă planificată pentru Bulgaria va fi „mare cât două fabrici germane”, ceea ce o va face cea mai mare din Europa. El a subliniat că praful de pușcă se numără printre cele mai critice și rare mărfuri în prezent și și-a exprimat recunoștința față de Papperger pentru că a ales terenul „Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi (VMZ) - Sopot”, deținut de stat, ca locație pentru noua instalație.

În plus, Borissov a menționat o a doua inițiativă, o fabrică de proiectare și producție de drone, fie ca o fabrică nouă, fie ca parte a unei filiale de producție existente. El a mulțumit conducerii Rheinmetall pentru trimiterea constantă de echipe în Bulgaria din martie și a mulțumit lui Papperger pentru recunoașterea potențialului industrial al țării.

În același timp, planurile Bulgariei se desfășoară pe fundalul unei dezvoltări paralele majore în România. Chiar recent, Rheinmetall a semnat un contract de 535 de milioane de euro cu România pentru a construi ceea ce oficialii au descris drept „cea mai modernă fabrică de praf de pușcă din lume”.

Instalația va fi amplasată în județul Brașov și construită în comun cu compania de stat Romarm. Programată să înceapă în 2026, proiectul, care se va întinde pe trei ani, va crea 700 de locuri de muncă.

România a obținut condiții favorabile în negocieri, inclusiv drept de veto asupra deciziilor majore, participarea obligatorie a furnizorilor locali și costuri de licențiere definite. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a salutat proiectul ca fiind o „investiție cu miză mare” care ar ridica România la statutul de „jucător regional în domeniul apărării”.

Președintele și premierul din Bulgaria se ceartă acum despre cine are meritul de a fi adus Rheinmetall în țară

Între timp, oficialii bulgari continuă discuțiile cu Rheinmetall. Președintele Rumen Radev a participat la deschiderea noii fabrici de proiectile de înaltă tehnologie a companiei din Unterlüß, Germania, unde s-a întâlnit cu Papperger.

Radev a subliniat că planurile companiei în Bulgaria se vor extinde dincolo de producție pentru a include cooperarea tehnologică pe termen lung, crearea de locuri de muncă și modernizarea forțelor armate bulgare. El a subliniat că investiția va ancora Bulgaria în „ecosistemul european de apărare”.

Potrivit lui Papperger, fabrica de proiectile planificată pentru Bulgaria va produce anual între 100.000 și 150.000 de cartușe - aproximativ jumătate din producția fabricii Unterlüß. Fabrica de praf de pușcă aferentă, a adăugat el, va juca un rol crucial, având în vedere penuriile stringente din Europa. Rheinmetall se așteaptă să finalizeze documentația proiectului în termen de trei până la patru săptămâni, după care guvernul bulgar trebuie să ia o decizie finală.

Hristo Gadzhev, președintele comisiei parlamentare de apărare, a participat și el la inaugurarea Unterlüß. El a declarat că Bulgaria și Rheinmetall vor împărți costurile de investiții pentru cele două fabrici planificate și că guvernul a solicitat deja finanțare UE în cadrul mecanismului de securitate SAFE.

Potrivit politicianului, acest lucru demonstrează că autoritățile bulgare se pregătesc de mult timp pentru astfel de proiecte.

Totuși, competiția politică de la Sofia a umbrit evoluțiile. Președintele Radev și Borissov s-au confruntat public cu privire la cine merită meritul pentru decizia Rheinmetall de a investi în Bulgaria. Radev a susținut că a convins personal compania germană la începutul anului să aloce resurse financiare și tehnologice semnificative Bulgariei, descriind inițiativa drept un „cadou pentru guvern”. El a acuzat coaliția de guvernare că i-a minimalizat rolul, acuzându-l în același timp de obstrucționare.

Pe de altă parte, Borissov a evidențiat propria întâlnire cu Papperger la Düsseldorf, unde directorul general al Rheinmetall a atribuit „bunele sale relații personale” cu liderul GERB drept fundamentul parteneriatului lor. Declarațiile ambelor părți ilustrează o competiție politică tot mai amplă privind cine va fi considerat forța motrice din spatele posibilei intrări a Bulgariei în lanțul de producție al apărării din Europa.

România va produce drone militare, explozibili și muniție. Județul în care se vor investi sute de milioane de euro

România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție. Investiția uriașă plănuită de Rheinmetall
Stiri Economice
România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție. Investiția uriașă plănuită de Rheinmetall

România va construi, alături de colosul german Rheinmetall, o fabrică modernă de pulberi pentru muniţie, în oraşul Victoria, din judeţul Braşov. Contractul a fost semnat joi, în Germania, în prezența Secretarului General NATO, Mark Rutte.

Rheinmetall se extinde spre est. După România, gigantul german investește peste un miliard de euro în Bulgaria
Stiri externe
Rheinmetall se extinde spre est. După România, gigantul german investește peste un miliard de euro în Bulgaria

Rheinmetall vrea să producă praf de puşcă şi proiectile de artilerie în Bulgaria, o investiţie estimată la peste 1 miliard de euro. Decizia gigantului german vine după recent şi-a extins de curând afacerile şi în România.

Rheinmetall construiește o fabrică de pulberi în România. Țara noastră va deveni furnizor de muniție la nivel european
Stiri Diverse
Rheinmetall construiește o fabrică de pulberi în România. Țara noastră va deveni furnizor de muniție la nivel european

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat că a discutat cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între această companie şi Romarm.

 

Pregătiri pentru fabrica de muniții Rheinmetall din Lituania. Grupul a închiriat un spațiu uriaș
Stiri externe
Pregătiri pentru fabrica de muniții Rheinmetall din Lituania. Grupul a închiriat un spațiu uriaș

Rheinmetall, grup german care fabrică și muniții, a închiriat un spațiu în Lituania pentru a ridica o fabrică de obuze de artilerie. Guvernul a semnat deja contractul de achiziție de armament.

S-a deschis prima fabrică germană de armament în Ucraina. Va construi blindate ultramoderne de luptă Lynx și muniție
Stiri externe
S-a deschis prima fabrică germană de armament în Ucraina. Va construi blindate ultramoderne de luptă Lynx și muniție

Șeful companiei germane Rheinmetall, Armin Papperger, a anunţat că a fost dată în funcţiune prima sa fabrică de armament din Ucraina, transmite EFE.

Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.  

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american
Stiri externe
Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american

O curte federală de apel din SUA a decis vineri că majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, o lovitură dură pentru politica sa comercială, înainte ca dosarul să ajungă la Curtea Supremă, notează AFP.

 

