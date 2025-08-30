România și Bulgaria devin ”depozitul de arme” al Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică 2 fabrici și la vecini

România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.

Bulgaria și România se întrec în cursa pentru investițiile Rheinmetall, iar fabricile de praf de pușcă vor transforma ambele țări- scrie sâmbătă agenția bulgară de presă Novinite.

„Rheinmetall va investi împreună cu guvernul bulgar în două fabrici – una de muniție și una de praf de pușcă”, a anunțat oficial zilele trecute președintele bulgar Ramen Radev, într-o declarație de presă făcută alături de Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall. Valoarea totală a investiției se ridică la un miliard de euro.

Concomitent cu anunțul Bulgariei, România semna în Germania, în prezența secretarului general NATO, un contract cu Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi în orașul brașovean Victoria. Construcția ar trebui să înceapă în 2026, va dura trei ani și creează 700 de locuri de muncă în ceea ce va fi una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi din lume. Investiția nemțească se ridică la 535 de milioane de euro.

Revenind la Bulgaria, producția de praf de pușcă și fabricarea de obuze de artilerie de 155 mm conform standardelor NATO, din prima fabrică Rheinmetall de aici, urmează să înceapă în baza a două acorduri de joint venture cu gigantul german al apărării. Potrivit liderului GERB, Boyko Borissov, acordurile vor fi finalizate în termen de trei săptămâni de la întâlnirea sa de la Düsseldorf cu directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger.

Fabrica de praf de pușcă din Bulgaria va fi cea mai mare din Europa

Borissov a anunțat că fabrica de praf de pușcă planificată pentru Bulgaria va fi „mare cât două fabrici germane”, ceea ce o va face cea mai mare din Europa. El a subliniat că praful de pușcă se numără printre cele mai critice și rare mărfuri în prezent și și-a exprimat recunoștința față de Papperger pentru că a ales terenul „Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi (VMZ) - Sopot”, deținut de stat, ca locație pentru noua instalație.

În plus, Borissov a menționat o a doua inițiativă, o fabrică de proiectare și producție de drone, fie ca o fabrică nouă, fie ca parte a unei filiale de producție existente. El a mulțumit conducerii Rheinmetall pentru trimiterea constantă de echipe în Bulgaria din martie și a mulțumit lui Papperger pentru recunoașterea potențialului industrial al țării.

În același timp, planurile Bulgariei se desfășoară pe fundalul unei dezvoltări paralele majore în România. Chiar recent, Rheinmetall a semnat un contract de 535 de milioane de euro cu România pentru a construi ceea ce oficialii au descris drept „cea mai modernă fabrică de praf de pușcă din lume”.

Instalația va fi amplasată în județul Brașov și construită în comun cu compania de stat Romarm. Programată să înceapă în 2026, proiectul, care se va întinde pe trei ani, va crea 700 de locuri de muncă.

România a obținut condiții favorabile în negocieri, inclusiv drept de veto asupra deciziilor majore, participarea obligatorie a furnizorilor locali și costuri de licențiere definite. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a salutat proiectul ca fiind o „investiție cu miză mare” care ar ridica România la statutul de „jucător regional în domeniul apărării”.

Președintele și premierul din Bulgaria se ceartă acum despre cine are meritul de a fi adus Rheinmetall în țară

Între timp, oficialii bulgari continuă discuțiile cu Rheinmetall. Președintele Rumen Radev a participat la deschiderea noii fabrici de proiectile de înaltă tehnologie a companiei din Unterlüß, Germania, unde s-a întâlnit cu Papperger.

Radev a subliniat că planurile companiei în Bulgaria se vor extinde dincolo de producție pentru a include cooperarea tehnologică pe termen lung, crearea de locuri de muncă și modernizarea forțelor armate bulgare. El a subliniat că investiția va ancora Bulgaria în „ecosistemul european de apărare”.

Potrivit lui Papperger, fabrica de proiectile planificată pentru Bulgaria va produce anual între 100.000 și 150.000 de cartușe - aproximativ jumătate din producția fabricii Unterlüß. Fabrica de praf de pușcă aferentă, a adăugat el, va juca un rol crucial, având în vedere penuriile stringente din Europa. Rheinmetall se așteaptă să finalizeze documentația proiectului în termen de trei până la patru săptămâni, după care guvernul bulgar trebuie să ia o decizie finală.

Hristo Gadzhev, președintele comisiei parlamentare de apărare, a participat și el la inaugurarea Unterlüß. El a declarat că Bulgaria și Rheinmetall vor împărți costurile de investiții pentru cele două fabrici planificate și că guvernul a solicitat deja finanțare UE în cadrul mecanismului de securitate SAFE.

Potrivit politicianului, acest lucru demonstrează că autoritățile bulgare se pregătesc de mult timp pentru astfel de proiecte.

Totuși, competiția politică de la Sofia a umbrit evoluțiile. Președintele Radev și Borissov s-au confruntat public cu privire la cine merită meritul pentru decizia Rheinmetall de a investi în Bulgaria. Radev a susținut că a convins personal compania germană la începutul anului să aloce resurse financiare și tehnologice semnificative Bulgariei, descriind inițiativa drept un „cadou pentru guvern”. El a acuzat coaliția de guvernare că i-a minimalizat rolul, acuzându-l în același timp de obstrucționare.

Pe de altă parte, Borissov a evidențiat propria întâlnire cu Papperger la Düsseldorf, unde directorul general al Rheinmetall a atribuit „bunele sale relații personale” cu liderul GERB drept fundamentul parteneriatului lor. Declarațiile ambelor părți ilustrează o competiție politică tot mai amplă privind cine va fi considerat forța motrice din spatele posibilei intrări a Bulgariei în lanțul de producție al apărării din Europa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













