Cum își reformează Bulgaria învățământul. ”Mai puțin formalism, mai multe cunoștințe”

Stiri externe
26-08-2025 | 18:07
elevi bulgaria
Shutterstock

Bulgaria anunță o reformă majoră în educație, care prevede măsuri de la interzicerea telefoanelor în școli, până la axarea pe abilitățile practice ale copiilor și salarii mai mari pentru angajații din provincie.

autor
Cristian Anton

Interdicția privind utilizarea telefoanelor mobile în școli este așteptată să intre în vigoare încă din noiembrie, a anunțat la Burgas ministrul Educației și Științei, Krasimir Valchev, în timpul deschiderii oficiale a clădirii renovate a Colegiului de Turism de la Universitatea de Stat din Burgas „Prof. Dr. Assen Zlatarov”, scrie Novinite.

Cel mai probabil, până în noiembrie, interdicția ca elevii să utilizeze telefoanele mobile în școală va fi aplicată. Acest lucru se va întâmpla după ce Parlamentul va adopta modificările legislative”, a declarat Valchev.

Ministrul a explicat că sunt în curs de pregătire peste 20 de modificări la Legea învățământului preșcolar și școlar, diferite prevederi intrând în vigoare în momente diferite. De exemplu, vor fi elaborate programe specifice pentru a aborda probleme precum migrația lingvistică.

”Elevii nu vor trebui să memoreze formule”

Evaluarea externă națională la matematică va suferi modificări semnificative. Potrivit lui Valchev, examenul de clasa a VII-a va consta din 24 de sarcini, dintre care opt vor include elemente de științe naturale. În clasa a X-a, șase din 18 sarcini vor necesita aplicarea conceptelor științifice de bază.

Citește și
protest profesori
Sindicaliştii din educaţie strâng semnături împotriva legii austerităţii: Nu faci învăţământ european cu costuri dâmboviţene

„Acesta va fi totuși un examen de matematică, deoarece toate sarcinile vor fi bazate pe matematică. Cu toate acestea, unele vor necesita și aplicarea cunoștințelor din științele naturii. Elevii nu vor trebui să memoreze formule sau definiții dincolo de ceea ce este deja în programa școlară - vor trebui pur și simplu să rezolve sarcini practice”, a explicat Valchev.

Creșteri salariale pentru departamentele regionale de învățământ

În timpul unei întâlniri cu personalul Direcției Regionale de Învățământ Burgas, la care s-au alăturat reprezentanți din Yambol și Sliven, ministrul a anunțat, de asemenea, planuri de creștere a salariilor în aceste structuri administrative.

„Direcțiile regionale sunt coloana vertebrală a sistemului nostru de învățământ - ele văd ce se întâmplă pe teren și implementează politicile pe care le stabilim. Voi insista ca salariile personalului să fie majorate, deoarece acestea au rămas în urma salariilor profesorilor în ultimii ani”, a subliniat Valchev.

Concentrare pe abilități practice în detrimentul memorării

Valchev a îndemnat autoritățile regionale să împingă școlile să renunțe la învățarea mecanică și să se concentreze în schimb pe dezvoltarea abilităților practice. „Profesorii ar trebui să adopte metode inovatoare de predare care să-i motiveze pe elevi să învețe, cu mai puțin formalism și mai mult accent pe cunoștințele reale”, a spus el.

Supravegherea școlilor, a adăugat el, ar trebui să se îndepărteze de „verificarea documentelor” și să se concentreze pe evaluarea muncii efective cu copiii. „Când inspectorii vizitează, aceștia ar trebui să evalueze cât de bine interacționează școala cu elevii și ce efort se depune, nu doar dacă documentele sunt în regulă”, a insistat ministrul.

Exasperați de românii care parchează ilegal, polițiștii bulgari au apelat la cei din România. Peste 100 de amenzi în 2 zile

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Bulgaria, invatamant, reformare,

Dată publicare: 26-08-2025 17:57

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități
Stiri Educatie
Școlile cu mai puțin de 500 de elevi vor fi comasate. Aproape 8% din unitățile de învățământ vor fi arondate altor unități

Un număr de 850 școli se reorganizează în anul școlar 2025-2026. Peste 500 vor fi arondate altora mai mari, iar restul fuzionează, a anunțat Ministerul Educației.

Sindicaliştii din educaţie strâng semnături împotriva legii austerităţii: Nu faci învăţământ european cu costuri dâmboviţene
Stiri Educatie
Sindicaliştii din educaţie strâng semnături împotriva legii austerităţii: Nu faci învăţământ european cu costuri dâmboviţene

Federaţiile sindicale din educaţie au anunțat că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă.

Sindicaliștii din Educație cer demisia ministrului Daniel David: „A lovit în sistemul de învăţământ şi în salariaţi”
Stiri actuale
Sindicaliștii din Educație cer demisia ministrului Daniel David: „A lovit în sistemul de învăţământ şi în salariaţi”

Sindicaliștii din învățământ cer demisia ministrului Daniel David și anunță pichetarea sediului ministerului, începând de miercuri.

Sindicaliştii din învăţământ solicită sprijinul lui Nicuşor Dan: Măsurile de ”eficientizare” pot afecta calitatea educaţiei
Stiri Politice
Sindicaliştii din învăţământ solicită sprijinul lui Nicuşor Dan: Măsurile de ”eficientizare” pot afecta calitatea educaţiei

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” solicită sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan.

„Școli în construcție, viitor în pauză”. În mediul rural unitățile de învățământ nu au nici măcar condiții minime de igienă
Inspectorul PRO
„Școli în construcție, viitor în pauză”. În mediul rural unitățile de învățământ nu au nici măcar condiții minime de igienă

În Romania rurală un copil din trei nu este înscris la școală! În plus, multe dintre unitățile de învățământ nu au nici măcar condiții minime de igienă, darămite dotări și laboratoare.

Recomandări
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
Stiri Politice
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o discuție cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu chiar când avea loc o ședință a coaliției de guvernare. 

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, afirmă surse politice citate de News.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2025

47:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59