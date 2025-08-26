Cum își reformează Bulgaria învățământul. ”Mai puțin formalism, mai multe cunoștințe”

Bulgaria anunță o reformă majoră în educație, care prevede măsuri de la interzicerea telefoanelor în școli, până la axarea pe abilitățile practice ale copiilor și salarii mai mari pentru angajații din provincie.

Interdicția privind utilizarea telefoanelor mobile în școli este așteptată să intre în vigoare încă din noiembrie, a anunțat la Burgas ministrul Educației și Științei, Krasimir Valchev, în timpul deschiderii oficiale a clădirii renovate a Colegiului de Turism de la Universitatea de Stat din Burgas „Prof. Dr. Assen Zlatarov”, scrie Novinite.

„Cel mai probabil, până în noiembrie, interdicția ca elevii să utilizeze telefoanele mobile în școală va fi aplicată. Acest lucru se va întâmpla după ce Parlamentul va adopta modificările legislative”, a declarat Valchev.

Ministrul a explicat că sunt în curs de pregătire peste 20 de modificări la Legea învățământului preșcolar și școlar, diferite prevederi intrând în vigoare în momente diferite. De exemplu, vor fi elaborate programe specifice pentru a aborda probleme precum migrația lingvistică.

”Elevii nu vor trebui să memoreze formule”

Evaluarea externă națională la matematică va suferi modificări semnificative. Potrivit lui Valchev, examenul de clasa a VII-a va consta din 24 de sarcini, dintre care opt vor include elemente de științe naturale. În clasa a X-a, șase din 18 sarcini vor necesita aplicarea conceptelor științifice de bază.

„Acesta va fi totuși un examen de matematică, deoarece toate sarcinile vor fi bazate pe matematică. Cu toate acestea, unele vor necesita și aplicarea cunoștințelor din științele naturii. Elevii nu vor trebui să memoreze formule sau definiții dincolo de ceea ce este deja în programa școlară - vor trebui pur și simplu să rezolve sarcini practice”, a explicat Valchev.

Creșteri salariale pentru departamentele regionale de învățământ

În timpul unei întâlniri cu personalul Direcției Regionale de Învățământ Burgas, la care s-au alăturat reprezentanți din Yambol și Sliven, ministrul a anunțat, de asemenea, planuri de creștere a salariilor în aceste structuri administrative.

„Direcțiile regionale sunt coloana vertebrală a sistemului nostru de învățământ - ele văd ce se întâmplă pe teren și implementează politicile pe care le stabilim. Voi insista ca salariile personalului să fie majorate, deoarece acestea au rămas în urma salariilor profesorilor în ultimii ani”, a subliniat Valchev.

Concentrare pe abilități practice în detrimentul memorării

Valchev a îndemnat autoritățile regionale să împingă școlile să renunțe la învățarea mecanică și să se concentreze în schimb pe dezvoltarea abilităților practice. „Profesorii ar trebui să adopte metode inovatoare de predare care să-i motiveze pe elevi să învețe, cu mai puțin formalism și mai mult accent pe cunoștințele reale”, a spus el.

Supravegherea școlilor, a adăugat el, ar trebui să se îndepărteze de „verificarea documentelor” și să se concentreze pe evaluarea muncii efective cu copiii. „Când inspectorii vizitează, aceștia ar trebui să evalueze cât de bine interacționează școala cu elevii și ce efort se depune, nu doar dacă documentele sunt în regulă”, a insistat ministrul.

