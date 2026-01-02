Un șofer de TIR, dat afară de jandarmi din propria casă, ocupată ilegal de „chiriași”. „Nu avem competențe pentru a acționa”

Un șofer de TIR a fost evacuat de jandarmi din propria casă, care fusese ocupată ilegal de mai multe persoane. Fenomenul „chiriașilor răi” a stârnit indignare în Franța.

Christophe Morin, în vârstă de 54 de ani, se confruntă de câteva luni cu această situație dificilă. Locuința sa din Saint-Vran, situată la 30 km nord-est de Loudéac (Côtes-d'Armor), este ocupată ilegal, potrivit Le Courrier Independent.

Greșeala făcută de proprietar

Cei care ar fi trebuit să-i cumpere casa nu au făcut-o niciodată și, de atunci, o ocupă ilegal. Nici chiriași, nici proprietari – o situație intermediară care „îi devorează viața” lui Christophe Morin, originar din regiunea Loudéac.

În septembrie 2023, bărbatul a decis să se mute în Normandia din motive profesionale și a pus în vânzare locuința din Saint-Vran, pe care o deținea de opt ani.

„Mi s-a părut că acest cuplu era perfect normal și nici măcar nu a negociat prețul de vânzare. El urma să lucreze la un abator, iar ea într-un azil de bătrâni”, a povestestit Morin.

Proprietarul a propus un plan de plată în rate, constând în plăți lunare de 1.000 de euro timp de cinci ani, iar la sfârșitul termenului, încă o plată de 50.000 de euro. Greșeala lui? Le-a înmânat cheile casei înainte de finalizarea vânzării, permițând cuplului să se mute.

Strategia așa-zișilor cumpărători

„Se grăbeau foarte tare. Mi-au spus că deja au părăsit vechea locuință. Am trecut și eu prin momente dificile și am vrut să-i ajut, permițându-le să se mute înainte de a semna toate actele de vânzare-cumpărare”, a explicat șoferul de TIR.

Situația s-a degradat rapid după ce cuplul s-a mutat în casă, în septembrie 2023.

„Au început să apară certurile. La ultima întâlnire cu notarul, banii pentru finalizarea vânzării nu fuseseră transferați. Ei continuau să găsească scuze, spunând că nu va dura mult. Așa că contractul final de cumpărare nu a fost semnat.”, a mai spus bărbatul.

Astfel, proprietarul rămâne în continuare Christophe Morin.

Situația a devenit din ce în ce mai complicată: conflicte legate de curățarea coșurilor de fum și rate plătite cu întârziere sau parțial, iar în final, cuplul nu a mai achitat deloc luni întregi.

Când s-a interesat despre situația lor, Morin a fost șocat: vechea locuință a cuplului era devastată, chiria neplătită de mai multe luni și aceștia plecaseră înainte ca executorul judecătoresc să intervină, jefuind întreaga casă. Se pare că aceeași strategie au folosit și cu o altă locuință.

A fost dat afară din propria casă

După ce a încercat să discute cu ei, să-i avertizeze și să recupereze sumele restante cu ajutorul unui executor judecătoresc, Christophe Morin a decis să acționeze altfel.

„Recunosc, am intrat în casă peste ei de mai multe ori să verific starea locuinței. Jandarmii m-au dat afară, dar rămân proprietarul.”, a continuat Morin.

Casa se află într-o stare catastrofală: murdărie și gunoaie împrăștiate peste tot, scrie Le Courrier Independent.

„Nu pot să-mi dau seama cât mă va costa să readuc locuința la starea inițială. Înainte să vină ei, era perfect curată”, spune Christophe Morin.

Primarul spune că nu poate interveni

Évelyne Gaspaillard, primarul din Saint-Vran, a declarat că a aflat de situație abia recent.

„Este o problemă privată. Singurul sfat pe care-l putem oferi este ca ambele părți să apeleze la avocați. Nu avem competențe pentru a acționa direct.”, a declarat primarul.

Morin se pregătește să depună o plângere pentru „ocupare ilegală”. În paralel, procesul este în desfășurare la tribunalul din Saint-Brieuc.

„După aceea, pot solicita poliției să-i evacueze”, afirmă el. Inițial, vânzarea era menită să-l ajute să-și achite alte datorii.

Odată ce situația se va rezolva, Christophe intenționează să vândă din nou casa, pentru a nu mai avea legături cu această proprietate.

Un caz asemănător s-a întâmplat în 2024 în Poitiers: doi părinți cu opt copii au intrat într-o locuință veche, neocupată, s-au adăpostit și au început să o renoveze. Ulterior, proprietarii au chemat poliția, conform versiunii online a ziarului francez La Nouvelle République.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













