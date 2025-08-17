Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă

Bulgaria se confruntă cu creșteri semnificative ale prețurilor la restaurante, pe măsură ce sezonul turistic estival atinge apogeul, orașele de coastă și cele din interior fiind pline atât de vizitatori interni, cât și internaționali.

Pentru mulți călători, mâncatul în oraș rămâne o parte semnificativă a cheltuielilor de vacanță, iar creșterile se resimt la nivel general, scrie Novinite.

Bulgaria este principala destinație turistică externă a românilor, peste 2,3 milioane de conaționali petrecându-și anul trecut concediile la vecinii din sud.

Mai mulți factori contribuie la această tendință, inclusiv restabilirea TVA-ului la 20% față de rata redusă de pandemie de 9%, creșterea costurilor alimentelor și creșterea salariului minim la 1.077 de leva (2.785 lei) de la începutul anului.

Pentru a evalua percepția publicului, Radio Bulgaria a vorbit cu mai mulți turiști. Clement, un tânăr de 20 de ani cu rădăcini austriece și bulgare care locuiește în Marea Britanie, a confirmat că creșterile de prețuri sunt vizibile atât în Bulgaria, cât și în străinătate și și-a exprimat sprijinul ferm pentru menținerea levei, descriind tranziția la euro ca fiind o mișcare negativă.

Dorothea, în vârstă de 22 de ani, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții de adult în SUA, a abordat subiectul dintr-o perspectivă europeană, susținând euro, dar exprimându-și îngrijorarea cu privire la creșterea prețurilor și la impactul potențial asupra calității vieții.

Patronii de restautante se plâng de ajutorul incomplet al statului

Între timp, Devin, un australian în vârstă de 39 de ani, a considerat Bulgaria semnificativ mai ieftină decât țara sa natală, menționând că mâncarea, băuturile și țigările costă mult mai puțin, în ciuda venitului său mediu din Australia.

Din perspectiva industriei restaurantelor, sectorul este în mare parte pregătit să gestioneze tranziția la euro și cerința de stabilire a prețurilor duble, care a intrat în vigoare pe 8 august.

Cu toate acestea, există în continuare provocări operaționale, în special în ceea ce privește reconfigurarea caselor de marcat, care depind de furnizori autorizați și companii specializate, mai degrabă decât de întreprinderile în sine.

Richard Alibegov, președintele Asociației Restaurantelor din Bulgaria, a subliniat că restaurantele au făcut tot ce au putut, dar implementarea se bazează pe servicii externe.

Proprietarii de restaurante individuale confirmă, de asemenea, creșterea prețurilor și evidențiază lacunele din sprijinul statului. Nikolay Karadimov, proprietarul unui mic restaurant din districtul Mladost din Sofia, susține adoptarea euro, dar critică guvernul pentru că reglementează doar stabilirea prețurilor duble, fără a oferi asistență suplimentară.

El sugerează că o perioadă de grație pentru serviciile neesențiale ar fi fost benefică, mai ales înainte de tranziția de la 1 ianuarie 2026. Perioada de grație existentă pentru ajustarea caselor de marcat durează până pe 8 octombrie, după care autoritățile vor impune respectarea legii, impunând ca toate bunurile și serviciile să fie listate atât în leva, cât și în euro. Pentru consumatori, această schimbare înseamnă și familiarizarea cu convertirea prețurilor utilizând cursul oficial de 1,95583 leva pentru un euro.

