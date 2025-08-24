Trecerea la euro a bulgarilor, o nouă oportunitate pentru escroci. Metoda prin care o femeie a pierdut mii de euro

Stiri externe
24-08-2025 | 17:05
oameni, strada, sofia
Shutterstock

Cu doar câteva luni înainte de aderarea la zona euro, Bulgaria a înregistrat deja primul caz de fraudă legat de moneda unică europeană.

autor
Adrian Popovici

Autoritățile bulgare au raportat primul caz de fraudă legat de trecerea la euro. Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate (GDBOP) a confirmat că o femeie a fost înșelată prin intermediul unei platforme online, pierzând bani sub pretextul că fondurile sale vor fi convertite din leva în euro, conform Novinite.

O femeie în vârstă de 40 de ani a transferat 5.000 de leva, aproximativ 3.000 de euro, într-un cont al unei platforme după ce a fost indusă în eroare că acest pas era necesar pentru conversia valutară. Direcția de combatere a spălării banilor și a falsificării a declarat că frauda a fost descoperită și că escrocii ar fi fost cetățeni străini.

Comisarul Vladimir Dimitrov, directorul departamentului de criminalitate cibernetică al GDBOP, a explicat că victima a fost contactată prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

Escrocii, al căror profil era legat de un număr de telefon dintr-o țară asiatică și afișa logo-ul platformei victimei, au amenințat-o că fondurile sale vor fi pierdute dacă nu le transferă într-un cont bancar specificat. Urmând instrucțiunile de phishing, victima a efectuat mai multe plăți, după care aplicația a fost efectiv „preluată” de escroci.

Citește și
posta
Mai multe state europene suspendă expedierile poștale către SUA după eliminarea scutirilor de taxe

Sursa:

Etichete: euro, Bulgaria, escrocherie,

Dată publicare: 24-08-2025 17:05

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Cum vor bulgarii să scape de pericolul creșterii prețurilor, când trec la euro. Toate magazinele sunt obligate să facă asta
Stiri externe
Cum vor bulgarii să scape de pericolul creșterii prețurilor, când trec la euro. Toate magazinele sunt obligate să facă asta

Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva, cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale online, informează Novinite.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12