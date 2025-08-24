Trecerea la euro a bulgarilor, o nouă oportunitate pentru escroci. Metoda prin care o femeie a pierdut mii de euro

Cu doar câteva luni înainte de aderarea la zona euro, Bulgaria a înregistrat deja primul caz de fraudă legat de moneda unică europeană.

Autoritățile bulgare au raportat primul caz de fraudă legat de trecerea la euro. Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate (GDBOP) a confirmat că o femeie a fost înșelată prin intermediul unei platforme online, pierzând bani sub pretextul că fondurile sale vor fi convertite din leva în euro, conform Novinite.

O femeie în vârstă de 40 de ani a transferat 5.000 de leva, aproximativ 3.000 de euro, într-un cont al unei platforme după ce a fost indusă în eroare că acest pas era necesar pentru conversia valutară. Direcția de combatere a spălării banilor și a falsificării a declarat că frauda a fost descoperită și că escrocii ar fi fost cetățeni străini.

Comisarul Vladimir Dimitrov, directorul departamentului de criminalitate cibernetică al GDBOP, a explicat că victima a fost contactată prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

Escrocii, al căror profil era legat de un număr de telefon dintr-o țară asiatică și afișa logo-ul platformei victimei, au amenințat-o că fondurile sale vor fi pierdute dacă nu le transferă într-un cont bancar specificat. Urmând instrucțiunile de phishing, victima a efectuat mai multe plăți, după care aplicația a fost efectiv „preluată” de escroci.

