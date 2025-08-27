Rheinmetall se extinde spre est. După România, gigantul german investește peste un miliard de euro în Bulgaria

27-08-2025 | 07:22
Rheinmetall vrea să producă praf de puşcă şi proiectile de artilerie în Bulgaria, o investiţie estimată la peste 1 miliard de euro. Decizia gigantului german vine după recent şi-a extins de curând afacerile şi în România.

Adrian Popovici

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari beneficiari ai eforturilor Europei de a-şi moderniza capacităţile de apărare, programul SAFE, a început să încheie joint-venture-uri pe tot continentul în încercarea de a-şi consolida capacitatea de producţie prin extinderea și în Bulgaria, notează News.ri, citând Reuters.

Fostul premier Boiko Borissov, liderul partidului de centru-dreapta GERB aflat la guvernare în Bulgaria, a declarat luni într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit cu Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall, la sediul companiei din Duesseldorf pentru a discuta despre cele două fabrici comune.

Borissov a spus că a început să discute cu Papperger în martie despre o posibilă producţie comună, iar Bulgaria şi Rheinmetall pregătesc acum planuri pentru fabricarea de praf de puşcă şi încărcături, precum şi de proiectile de 155 de milimetri, în conformitate cu standardele NATO.

Gigantul german pregătește investiții în toată Europa

Acordurile ar urma să fie finalizate în următoarele trei săptămâni.

Rheinmetall investeşte în mai multe ţări europene pentru a crea noi capacităţi şi menţine alianţe cu alte firme din domeniul apărării, printre care Leonardo din Italia şi Lockheed Martin din Statele Unite, pentru a ajuta la satisfacerea cererii pe pieţele sale principale din Europa - Germania şi Ucraina.

„Suntem încântaţi de încrederea pe care Bulgaria ne-a acordat-o şi vom fi un partener de încredere şi eficient pentru această ţară”, a declarat Rheinmetall într-un comunicat. „Vom furniza mai multe detalii după semnarea contractelor”, a adăugat compania.

România, pe lista de investiții a Rheinmetall

Rheinmetall a cumpărat Automecanica Mediaş, iar luna trecută a anunţat că va produce aici transportoare blindate Lynx. Rheinmetall a anunțat că va deține o participație de 72,5% din compania românească prin intermediul Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Pe termen mediu, grupul consideră că potențialul anual de vânzări în urma achiziției sale se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro (323 de milioane de dolari), așteptându-se ca în 2024 comenzile primite să fie de ordinul a trei cifre de milioane de euro.

Rheinmetall și-a extins în mod semnificativ capacitățile de producție, deoarece Germania și alte țări și-au sporit cheltuielile militare și ajutorul acordat Ucrainei după invazia pe scară largă a Rusiei în 2022 și după ce cancelarul german Olaf Scholz a făcut presiuni ulterioare în domeniul apărării.

Parteneriat între Romarm și Rheinmetall, pe bani europeni 

Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat în februarie 2025 că a discutat cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între această companie şi Romarm.

Tîlvăr a adăugat că acest proiect beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro, care este acordată de Comisia Europeană.

Ministerul Apărării a subliniat că transferul de înaltă tehnologie şi integrarea unei părţi cât mai mari a producţiei echipamentelor contractate în capacităţi industriale de pe teritoriul naţional contribuie în mod esenţial la întărirea securităţii şi rezilienţei României, în acest context geopolitic complicat care se manifestă în această regiune.

În luna februarie 2025, ministrul Apărării a anunţat că a discutat cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între această companie şi Romarm.

„Am discutat şi despre proiectul de construire a unei fabrici de pulberi în România, printr-un parteneriat între Romarm şi Rheinmetall, proiect care beneficiază de o finanţare de 47 de milioane de euro acordată de Comisia Europeană, prin programul ASAP. România are astfel şansa de a deveni un actor important în asigurarea aprovizionării cu muniţie la nivel european”, explica fostul ministru Angel Tîlvăr.

