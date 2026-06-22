Pe podea se afla fata de 13 ani, Isabella Cojocariu, iar mama sa, Mihaela Belecciu, în vârstă de 40 de ani, de origine română, a fost găsită spânzurată de rama patului supraetajat, relatează ANSA.

Aceasta este scena pe care a descoperit-o o tânără de 19 ani când s-a întors acasă în jurul orei 11 dimineața, la Torino. Tânăra a sunat imediat după ajutor, iar serviciile de urgență au sosit la fața locului, însă viața surorii sale nu a mai putut fi salvată. Fata era inconștientă pe podeaua dormitorului, iar paramedicii au încercat timp îndelungat să o resusciteze, folosind toate mijloacele disponibile, înainte ca aceasta să fie declarată decedată. În acel moment, tânăra de 19 ani, aflată în stare de șoc, a fost transportată la spitalul Maria Vittoria, aflat în apropiere. Femeia de 40 de ani, care se despărțise de soț cu câteva luni înainte, locuia singură împreună cu cele două fiice ale sale. Soțul acesteia se află însă în România.

Prima ipoteză luată în calcul

Între timp, poliția a sosit la fața locului cu echipaje, urmată de trupele mobile și de echipa de criminalistică. Aceștia au analizat locuința și au discutat cu vecinii și mai mulți membri ai familiei. Împrejurările incidentului, pe care anchetatorii urmează să le clarifice pentru a înțelege ce a determinat-o pe femeie să comită un act atât de violent împotriva uneia dintre fiicele sale, au fost imediat și cu durere de o evidență tragică.

Potrivit ipotezei anchetatorilor, femeia și-ar fi strangulat mai întâi fiica, apoi și-ar fi luat viața. Procurorul Roberto Furlan coordonează ancheta. Vecinii o descriu ca pe o femeie bună, dar tot mai afectată de despărțire. Aceștia spun că încerca să meargă mai departe, însă părea să nu reușească să-și depășească durerea emoțională.