Incidentul este recent și o are în centru pe o femeie din București, oprită în timpul zborului Roma–București operat de compania Wizz Air. Femeia a fost contactată în urmă cu câteva zile printr-un apel din București care o informa despre moartea subită a mamei sale. Fără să stea pe gânduri, aceasta a rezervat un zbor de ultim moment pentru a ajunge cât mai repede în capitala României. Plecarea a fost stabilită pentru 30 mai, relatează Il Messagero.

După ce a ajuns pe aeroportul din Fiumicino, femeia s-a îmbarcat pe cursa de la ora 22:00, cu destinația București. În timpul zborului, copleșită de durerea pierderii recente, s-ar fi dus la toaleta avionului și a aprins o țigară electronică. Personalul de bord a observat însă accidental.

Femeia, în vârstă de 49 de ani, ar fi încercat să se justifice, susținând că nu știa că interdicția de fumat la bord include și țigările electronice. După ce și-a cerut scuze, i s-a solicitat să prezinte un act de identitate.

Pasagera a fost sancționată, iar amenda îi va fi comunicată ulterior. De asemenea, a primit interdicție de a mai călători cu această companie timp de un an. Femeia a apelat la o echipă de avocați din București pentru a contesta situația.

„Nu contestăm, desigur, regulile Wizz Air, însă considerăm că în cazul doamnei, profund afectată de pierderea bruscă a mamei, se poate aplica circumstanța stării de necesitate, având în vedere șocul emoțional puternic trăit în timpul zborului”, au declarat avocații care o reprezintă.

Care sunt regulile companiei aeriene

Un reprezentant al serviciului de asistență Wizz Air a confirmat că regulile privind țigările electronice sunt aceleași ca pentru fumatul clasic. Acestea nu pot fi utilizate la bordul aeronavei.

De asemenea, țigările electronice pot fi transportate doar în bagajul de mână sau asupra pasagerului, nu în bagajul de cală, și nu pot fi folosite sau încărcate în timpul zborului.

Aprinderea acestora la bord atrage sancțiuni severe, inclusiv posibilitatea unor măsuri legale și includerea pe lista neagră a companiei, ceea ce poate duce la interdicții temporare sau chiar permanente de a zbura cu operatorul.