În urma incidentului, femeia și-a pierdut două degete, iar un al treilea a fost fracturat, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.

Incidentul, care nu fusese relatat până acum, apare în contextul în care Shield AI încearcă să depășească ani de probleme tehnice și preocupări privind siguranța dronei V-BAT, potrivit interviurilor realizate de Reuters cu 21 de foști angajați, investitori și executivi din industrie, precum și pe baza unei plângeri formulate de un avertizor de integritate, a unui proces privind mediul de lucru ostil și a unor documente interne ale companiei, scrie Reuters.

Reuters susține că drona V-BAT s-a prăbușit de peste 50 de ori în ultimele 18 luni, că mai mulți angajați care au semnalat probleme de siguranță au fost concediați și că un avion Cessna, la bordul căruia se aflau un angajat Shield AI și copilul acestuia, a fost nevoit să efectueze o manevră de evitare pentru a preveni o coliziune în aer cu o dronă V-BAT.

Probleme frecvente, ascunse de companie

De asemenea, compania ar fi ascuns unele deficiențe tehnice ale dronei, evaluată la aproximativ un milion de dolari, pentru a facilita obținerea unor contracte militare, potrivit unei plângeri depuse în luna mai la Departamentul Muncii din SUA și consultate de Reuters.

Shield AI a preluat proiectul V-BAT în 2021, când a achiziționat compania Martin UAV. V-BAT este o dronă cu decolare și aterizare verticală (VTOL), destinată utilizării militare.

Compania nu i-a pus la dispoziția Reuters pentru interviuri nici pe Ryan Tseng, nici pe Gary Steele, care l-a înlocuit în funcția de director executiv anul trecut. Într-un comunicat transmis agenției, Shield AI a afirmat că are un istoric solid în materie de siguranță și a apărat performanțele dronei, susținând că „incidentele operaționale sunt obișnuite” pentru un aparat de acest tip.

„V-BAT rămâne una dintre cele mai testate și utilizate aeronave VTOL aflate în serviciu în prezent”, a precizat compania, menționând că drona a acumulat peste 18.000 de ore de zbor din 2019.

În ceea ce privește accidentul din 12 mai, Shield AI a afirmat că acesta a fost provocat de „încălcarea procedurilor de siguranță stabilite, și nu de un defect al produsului”, fără a oferi detalii suplimentare.

Ce a transmis MApN

Ministerul Apărării Naționale din România a transmis că investighează incidentul și că este prea devreme pentru a stabili responsabilitățile sau pentru a concluziona dacă acesta putea fi prevenit.

Identitatea oficialului român rănit nu a fost făcută publică. Potrivit MApN, femeia a fost supusă unor intervenții chirurgicale de reatașare a degetelor pe 12 și 16 mai, la University Medical Center din New Orleans. Ulterior, starea sa s-a agravat, iar aceasta a fost transferată la Walter Reed National Military Medical Center din statul Maryland, unde se afla încă la 25 mai. Autoritățile române nu au oferit alte detalii medicale.

Forțele Navale Române, care au semnat anul trecut un contract de aproximativ 30 de milioane de dolari pentru achiziția sistemului V-BAT, au precizat că acordul rămâne în vigoare.

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari în urma unei runde de finanțare din martie coordonate inclusiv de JPMorgan, a devenit una dintre cele mai importante companii de tehnologie militară din Silicon Valley. Firma se poziționează ca furnizor strategic de drone și software autonom pentru armata americană, pe fondul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu și al tensiunilor dintre SUA și China în jurul Taiwanului.

În februarie, vicepreședintele american JD Vance a văzut cel mai nou model V-BAT în timpul unei vizite în Armenia și s-a declarat impresionat de aparat.

Totuși, Reuters notează că, în spatele expansiunii rapide, V-BAT s-a confruntat cu numeroase probleme tehnice. Potrivit unor surse familiarizate cu situația, peste 50 dintre cele aproximativ 200 de drone V-BAT modernizate și operate de companie în propria flotă s-au prăbușit în timpul testelor sau exercițiilor de instruire în ultimele 18 luni.

În septembrie, la un eveniment NATO organizat în Portugalia pentru prezentarea sistemelor militare fără pilot, o dronă V-BAT s-a prăbușit pe pistă. În februarie, Shield AI a suspendat temporar zborurile pentru a investiga o serie de accidente, inclusiv unul care a provocat un incendiu de vegetație în Texas, pe o suprafață de peste 16 hectare.

Acuzații ale unui avertizor de integritate

Jacob Miller, fost manager de produs la Shield AI, susține că firma a încercat să ascundă unele probleme tehnice în fața clienților militari. Potrivit plângerii sale, în timpul unui test efectuat pentru armata Greciei, compania a afirmat că drona zbura autonom, deși aceasta era controlată manual.

Miller mai susține că datele din rapoartele privind incidentele au fost modificate sau eliminate pentru a crea o imagine mai favorabilă asupra performanței V-BAT. El afirmă că aceste informații au fost folosite pentru obținerea unor contracte cu Grecia, Japonia, Norvegia, Taiwan, Ucraina și cu Comandamentul Aviației Navale al SUA.

În mai, Miller a intentat și un proces împotriva companiei, susținând că a fost concediat după ce a semnalat probleme de siguranță. Shield AI respinge acuzațiile și afirmă că acestea sunt lipsite de temei. În prezent, Shield AI promovează o dronă mai mare și mai avansată, denumită X-BAT, estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari. Aparatul este conceput pentru a opera alături de avioane de luptă în rol de „coechipier loial”.

Compania a obținut recent un contract din partea Defense Innovation Unit, structură a Pentagonului responsabilă cu integrarea tehnologiilor inovatoare în domeniul apărării. Potrivit unor documente consultate de Reuters, Shield AI a solicitat Pentagonului 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea a patru prototipuri X-BAT până în 2029, costul total al proiectului fiind estimat la 1,3 miliarde de dolari.

Conform unei prezentări realizate pentru guvernul indian, X-BAT va utiliza același sistem de control al zborului ca și V-BAT.

Întrebat dacă Pentagonul este îngrijorat de utilizarea unei tehnologii asociate cu numeroase incidente, un purtător de cuvânt al instituției a declarat că riscul este inerent procesului de dezvoltare și inovare tehnologică și reprezintă o etapă esențială în crearea de noi capabilități militare.