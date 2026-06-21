Actorul britanic Sam Riley, cunoscut pentru rolurile din "Maleficent", "Rebecca", sau ,,Firebrand" a ajuns zilele acestea la TIFF.

Ne-a vorbit despre spiritul românesc, care îi este familiar datorită soției sale. Sam Riley este căsătorit din 2009 cu actrița româno-germană Alexandra Maria Lara, pe care a cunoscut-o pe platourile de filmare.

”Sam Riley: Niciodată nu te plictisești într-o familie românească.

Rep.: De ce?

Sam Riley: Pentru că au o poftă extraordinară de viață, sunt pasionali, nu sunt ca britanicii, care pot fi destul de lipsiți de emoție uneori.

Rep.: Ai un fel de mâncare preferat?

Sam Riley: Mititei”.

Născut în Marea Britanie, Sam Riley și-a început parcursul artistic în muzică, ca solist al unei trupe rock. Apoi, rolul din filmul "Control" a schimbat totul.

Sam Riley: ”Filmul acesta chiar mi-a schimbat viața. Eram cântăreț, un cântăreț fără succes în Anglia, apoi, datorită acestui film, am avut o carieră ca actor, mi-am cunoscut soția”.

Sam Riley a vorbit și despre succesul de care se bucură în prezent filmele românești pe plan internațional.

Sam Riley: ”Cinematografia românească are o reputație incredibilă. Sunt convins că această valoare a existat mereu, dar uneori durează până când restul lumii o observă. Odată cu succesul lui Cristi Puiu și Cristi Mungiu, Cristi este, evident, un nume norocos de avut, lucrurile au devenit tot mai vizibile”.

Ornella Muti, despre a fi actor: ”Să iubești această meserie, să o faci din suflet”

De câteva zile, la Cluj se află și una dintre legendele cinematografiei europene, celebra actriță italiană Ornella Muti, cu o carieră de peste cinci decenii.

Primul contact cu platoul de filmare l-a avut la doar 14 ani.

”Rep: Privind în urmă, ce i-ai spune astăzi adolescentei care pășea pentru prima dată pe un platou de filmare?

Ornella Muti: Să iubești această meserie, să o faci din suflet, să fii disciplinat, trebuie să fii foarte bine pregătit astăzi”.

Ornella Muti a devenit cunoscută publicului internațional în 1980, pentru rolul Prințesei Aura din filmul "Flash Gordon".

Ornella Muti: ”A fost una dintre bijuteriile carierei mele. Decorurile erau extraordinare. Filmam în trei studiouri diferite. Cel mai frumos pentru mine era Regatul Arboria, pentru că intrai în studio și vedeai acest copac uriaș”.

Sâmbătă seară, la Gala de închidere TIFF, actrița a primit Premiul pentru întreaga activitate.