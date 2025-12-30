O mamă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește la masa de Crăciun. Medicii le-au trimis de două ori acasă

O italiancă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește la masa de Crăciun, iar medici le-au trimis de două ori acasă când s-au prezentat la Urgențe cu stări de rău.

O femeie din Italia și fiica ei în vârstă de 15 ani au murit după ce au mâncat pește și fructe de mare la masa de Crăciun, iar medicii de la camera de gardă a spitalului din localitate le-au trimis de două ori acasă când s-au prezentat la Urgențe cu stări de rău, scrie Corriere della Sera.

Adolescenta a murit sâmbătă seara, iar mama ei câteva ore mai târziu. Moartea lor a fost probabil cauzată de o cină cu pește pe care o mâncaseră în Ajunul Crăciunului. Tatăl este, de asemenea, internat în spital. Parchetul din Campobasso a dispus o autopsie și îi anchetează acum cadrele medicale ale spitalului.

O fată de 15 ani, Sara Di Vita, și mama ei au murit în Campobasso la câteva ore distanță una de cealaltă. Se suspectează o intoxicație alimentară din cauza alimentelor consumate în timpul sărbătorilor de Crăciun.

Tatăl fetei de 15 ani, Gianni Di Vita, în vârstă de 55 de ani, s-a îmbolnăvit și este internat în continuare la Spitalul Cardarelli din Campobasso.

Fata a murit sâmbătă seara, după ce a fost internată la Cardarelli. Mama ei, Antonella Di Ielsi, în vârstă de 50 de ani, a murit și ea duminică dimineață.

Eleva în vârstă de 15 ani locuia în Pietracatella, în provincia Campobasso, și urma liceul din capitala regiunii Molise. Se simțea rău de câteva zile și ajunsese deja la camera de gardă împreună cu restul familiei sale.

Paramedicii au suspectat imediat o intoxicație alimentară, dar poate că nu au înțeles gravitatea situației și au trimis-o pe tânăra de 15 ani și pe părinții ei acasă. Cu toate acestea, sâmbătă după-amiază, situația s-a înrăutățit brusc, iar fata a fost internată la terapie intensivă, unde a decedat.

Mama ei a fost, de asemenea, internată la Spitalul Cardarelli, unde a murit duminică dimineață. Tatăl ei a dezvoltat simptome și a fost internat în același spital. Singura persoană care nu se simțea rău a fost sora de 20 de ani a fetei decedate.

Trimise de două ori acasă de la camera de gardă

Conform primelor rapoarte, întreaga familie s-a simțit rău după cina din Ajunul Crăciunului. O masă cu pește, fructe de mare și midii, la care au participat și alți oaspeți care nu au prezentat însă simptome.

După câteva ore, tatăl, mama și fiica, cu excepția surorii de 20 de ani, s-au simțit rău. Întreaga familie s-a dus imediat la camera de gardă a spitalului, dar a fost trimisă înapoi de două ori.

Sâmbătă seara, simptomele s-au agravat: dureri și crampe insuportabile, atât de mult încât familia a decis să se întoarcă la spital. Tatăl și fiica au ajuns la terapie intensivă, mama la secția de urgență. Cu toate acestea, fata nu a supraviețuit și a murit în jurul orei 22:30.

Doar o autopsie va clarifica probabil dacă toxiinfecția alimentară sau intoleranța alimentară au cauzat de fapt moartea fetei și a mamei sale.

„Suntem șocați; este o tragedie care ne lasă fără cuvinte”, a declarat primarul orașului Pietracatella, Antonio Tommasone.

„Orașul este împietrit în fața unei astfel de tragedii. Transmit condoleanțe familiei, atât ale mele, cât și ale întregii comunități”.

Antonella Di Ielsi a lucrat împreună cu soțul ei, contabil, Gianni Di Vita, care anterior a fost consilier și primar al orașului Pietracatella pentru o lungă perioadă de timp.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













