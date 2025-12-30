O mamă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește la masa de Crăciun. Medicii le-au trimis de două ori acasă

Stiri externe
30-12-2025 | 10:37
peste
Shutterstock

O italiancă și fiica ei de 15 ani au murit după ce au mâncat pește la masa de Crăciun, iar medici le-au trimis de două ori acasă când s-au prezentat la Urgențe cu stări de rău.

autor
Cristian Anton

O femeie din Italia și fiica ei în vârstă de 15 ani au murit după ce au mâncat pește și fructe de mare la masa de Crăciun, iar medicii de la camera de gardă a spitalului din localitate le-au trimis de două ori acasă când s-au prezentat la Urgențe cu stări de rău, scrie Corriere della Sera

Adolescenta a murit sâmbătă seara, iar mama ei câteva ore mai târziu. Moartea lor a fost probabil cauzată de o cină cu pește pe care o mâncaseră în Ajunul Crăciunului. Tatăl este, de asemenea, internat în spital. Parchetul din Campobasso a dispus o autopsie și îi anchetează acum cadrele medicale ale spitalului.

O fată de 15 ani, Sara Di Vita, și mama ei au murit în Campobasso la câteva ore distanță una de cealaltă. Se suspectează o intoxicație alimentară din cauza alimentelor consumate în timpul sărbătorilor de Crăciun.

Tatăl fetei de 15 ani, Gianni Di Vita, în vârstă de 55 de ani, s-a îmbolnăvit și este internat în continuare la Spitalul Cardarelli din Campobasso.

Citește și
Copil
Doi copii mici s-au intoxicat după ce au mâncat fructe găsite în curte. Unul este în comă, ventilat mecanic

Fata a murit sâmbătă seara, după ce a fost internată la Cardarelli. Mama ei, Antonella Di Ielsi, în vârstă de 50 de ani, a murit și ea duminică dimineață.

Eleva în vârstă de 15 ani locuia în Pietracatella, în provincia Campobasso, și urma liceul din capitala regiunii Molise. Se simțea rău de câteva zile și ajunsese deja la camera de gardă împreună cu restul familiei sale.

Paramedicii au suspectat imediat o intoxicație alimentară, dar poate că nu au înțeles gravitatea situației și au trimis-o pe tânăra de 15 ani și pe părinții ei acasă. Cu toate acestea, sâmbătă după-amiază, situația s-a înrăutățit brusc, iar fata a fost internată la terapie intensivă, unde a decedat.

Mama ei a fost, de asemenea, internată la Spitalul Cardarelli, unde a murit duminică dimineață. Tatăl ei a dezvoltat simptome și a fost internat în același spital. Singura persoană care nu se simțea rău a fost sora de 20 de ani a fetei decedate.

Trimise de două ori acasă de la camera de gardă

Conform primelor rapoarte, întreaga familie s-a simțit rău după cina din Ajunul Crăciunului. O masă cu pește, fructe de mare și midii, la care au participat și alți oaspeți care nu au prezentat însă simptome.

După câteva ore, tatăl, mama și fiica, cu excepția surorii de 20 de ani, s-au simțit rău. Întreaga familie s-a dus imediat la camera de gardă a spitalului, dar a fost trimisă înapoi de două ori.

Sâmbătă seara, simptomele s-au agravat: dureri și crampe insuportabile, atât de mult încât familia a decis să se întoarcă la spital. Tatăl și fiica au ajuns la terapie intensivă, mama la secția de urgență. Cu toate acestea, fata nu a supraviețuit și a murit în jurul orei 22:30.

Doar o autopsie va clarifica probabil dacă toxiinfecția alimentară sau intoleranța alimentară au cauzat de fapt moartea fetei și a mamei sale.

Suntem șocați; este o tragedie care ne lasă fără cuvinte”, a declarat primarul orașului Pietracatella, Antonio Tommasone.

Orașul este împietrit în fața unei astfel de tragedii. Transmit condoleanțe familiei, atât ale mele, cât și ale întregii comunități”.

Antonella Di Ielsi a lucrat împreună cu soțul ei, contabil, Gianni Di Vita, care anterior a fost consilier și primar al orașului Pietracatella pentru o lungă perioadă de timp. 

O familie din Galați a fost salvată în ultimul moment dintr-o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon

Sursa: StirilePROTV

Etichete: italia, mancare, peste, fiica, femeie moarta, craciun,

Dată publicare: 30-12-2025 10:37

Articol recomandat de sport.ro
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Citește și...
Doi copii, de 3 și de 5 ani, în stare gravă după ce au mâncat mătrăgună. Fructul provoacă delir, halucinații și chiar moarte
Stiri actuale
Doi copii, de 3 și de 5 ani, în stare gravă după ce au mâncat mătrăgună. Fructul provoacă delir, halucinații și chiar moarte

Doi copii din Turda, de 3 și 5 ani, sunt internați la Terapie Intensivă, după ce s-ar fi intoxicat cu mătrăgună, o plantă extrem de toxică, ale cărei fructe seamănă periculos de mult cu cele de pădure.

Doi copii mici s-au intoxicat după ce au mâncat fructe găsite în curte. Unul este în comă, ventilat mecanic
Stiri actuale
Doi copii mici s-au intoxicat după ce au mâncat fructe găsite în curte. Unul este în comă, ventilat mecanic

Doi copii din Cluj au ajuns de urgență la spital după ce s-au intoxicat cu mătrăgună – o plantă extrem de toxică, spun specialiștii, care poate avea urmări fatale.

Descoperire cutremurătoare într-o casă din Vaslui, la o zi după ce a avut loc un incendiu
Stiri actuale
Descoperire cutremurătoare într-o casă din Vaslui, la o zi după ce a avut loc un incendiu

Un bărbat de 79 de ani din județul Vaslui a murit intoxicat cu fum în propria casă, după ce ar fi încercat să stingă un incendiu.

Moarte misterioasă în Brașov. Un bărbat a decedat, iar altul este în comă, după o intoxicație cu o substanță necunoscută
Stiri actuale
Moarte misterioasă în Brașov. Un bărbat a decedat, iar altul este în comă, după o intoxicație cu o substanță necunoscută

Un bărbat de 48 de ani a murit iar vărul lui de 46 se află în stare gravă, la spital, după ce s-ar fi intoxicat cu o substanță necunoscută, în gospodăria unuia dintre ei, din județul Brașov. Poliția face cercetări în acest caz.

O familie a făcut toxiinfecție alimentară, după ce a consumat alimente ținute în căldură, pe traseul spre Cascada Urlătoarea
Stiri actuale
O familie a făcut toxiinfecție alimentară, după ce a consumat alimente ținute în căldură, pe traseul spre Cascada Urlătoarea

Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură.

Recomandări
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea
Stiri Economice
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”
Stiri actuale
Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.

 

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28