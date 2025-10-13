Un bărbat a murit, iar vărul său este în stare gravă la spital după ce ar fi băut alcool metilic, în Brașov

Un bărbat de 43 de ani a murit, iar vărul său de 46 de ani este în stare gravă la spital după ce ar fi consumat o substanță toxică.

Ar fi vorba despre alcool metilic, spun medicii legiști în urma necropsiei, însă în acest caz se vor face investigații suplimentare.

Sticla din care au băut cei doi nu a fost găsită.

Bărbații și-au petrecut după-amiaza împreună. Pe seară, cel care a supraviețuit a ajuns la fiul său, unde a cerut un pahar cu apă și a spus că se simte rău. Imediat după, a căzut inconștient la pământ.

Fosta lui soție a sunat imediat la 112 și s-a dus să vadă ce s-a întâmplat și cu celălalt bărbat, pe care l-a găsit prăbușit în curte. La sosirea echipajelor de urgență, omul era în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat.

Anișoara Giurgiu, mama decedatului: „M-a strigat fata, a zis: mămică, hai că a murit frate-miu”.

Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov: „Nu se cunosc cauzele și împrejurările care au creat această situație, iar cercetările sunt în curs de stabilire”.

Ion Giurgiu, fratele decedatului: „Nu știe nimeni de ce a murit, ce a băut, ce a făcut. Au băut amândoi împreună”.

Supraviețuitorul a fost dus în comă la Spitalul Județean Brașov, unde medicii luptă să-i salveze viața. Rudele spun că amândoi obișnuiau să consume alcool, cel mai probabil și în ziua incidentului, însă sticla din care ar fi băut nu a fost găsită.

Potrivit primelor date, victimele s-ar fi intoxicat cu alcool metilic. Substanța folosită în industrie este extrem de periculoasă pentru organismul uman. Poate fi letală, chiar și în doze mai mici de 100 de mililitri.

