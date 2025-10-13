Un bărbat a murit, iar vărul său este în stare gravă la spital după ce ar fi băut alcool metilic, în Brașov

Stiri actuale
13-10-2025 | 18:12
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 43 de ani a murit, iar vărul său de 46 de ani este în stare gravă la spital după ce ar fi consumat o substanță toxică.

autor
Ana Tudoran

Ar fi vorba despre alcool metilic, spun medicii legiști în urma necropsiei, însă în acest caz se vor face investigații suplimentare.

Sticla din care au băut cei doi nu a fost găsită.

Bărbații și-au petrecut după-amiaza împreună. Pe seară, cel care a supraviețuit a ajuns la fiul său, unde a cerut un pahar cu apă și a spus că se simte rău. Imediat după, a căzut inconștient la pământ.

Fosta lui soție a sunat imediat la 112 și s-a dus să vadă ce s-a întâmplat și cu celălalt bărbat, pe care l-a găsit prăbușit în curte. La sosirea echipajelor de urgență, omul era în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat.

Citește și
barbat secera
Prima reacție a bărbatului care a tăiat cu secera un copil de 13 ani: „L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”

Anișoara Giurgiu, mama decedatului: „M-a strigat fata, a zis: mămică, hai că a murit frate-miu”.

Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov: „Nu se cunosc cauzele și împrejurările care au creat această situație, iar cercetările sunt în curs de stabilire”.

Ion Giurgiu, fratele decedatului: „Nu știe nimeni de ce a murit, ce a băut, ce a făcut. Au băut amândoi împreună”.

Supraviețuitorul a fost dus în comă la Spitalul Județean Brașov, unde medicii luptă să-i salveze viața. Rudele spun că amândoi obișnuiau să consume alcool, cel mai probabil și în ziua incidentului, însă sticla din care ar fi băut nu a fost găsită.

Potrivit primelor date, victimele s-ar fi intoxicat cu alcool metilic. Substanța folosită în industrie este extrem de periculoasă pentru organismul uman. Poate fi letală, chiar și în doze mai mici de 100 de mililitri.

O femeie din Cluj, condamnată la închisoare după ce a făcut tranzacții de mii de lei cu un card găsit într-un mall

Sursa: Pro TV

Etichete: brasov, intoxicatie, alcool metilic,

Dată publicare: 13-10-2025 17:46

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Prima reacție a bărbatului care a tăiat cu secera un copil de 13 ani: „L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”
Stiri actuale
Prima reacție a bărbatului care a tăiat cu secera un copil de 13 ani: „L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”

Bărbatul care a rănit cu secera, în Brașov, un băiat de 13 ani pentru că sărise fără permisiune pe o trambulină a recunoscut luni că lucra în parcul de distracții fără forme legale.

O familie îndoliată a primit trupul altei decedate fără să își dea seama. Propunerea firmei de pompe funebre
Stiri actuale
O familie îndoliată a primit trupul altei decedate fără să își dea seama. Propunerea firmei de pompe funebre

Situație incredibilă în Constanța, unde familia unei bătrâne care murise a trecut prin momente de coșmar.

Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au făsit polițiștii în camionul criminalului
Stiri actuale
Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au făsit polițiștii în camionul criminalului

Crimă între români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani din Mioveni, șofer de TIR, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din nordul peninsulei.

Recomandări
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală
Stiri Justitie
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, luni, definitiv, pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție.

PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Octombrie 2025

47:24

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28