Un băiat din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay, printr-o înșelătorie. Cum a păcălit două angajate

19-01-2026 | 13:59
Un adolescent de 17 ani din Galaţi a reuşit să înşele telefonic un magazin dotat cu staţie SelfPay din judeţul Bistriţa-Năsăud şi să sustragă, astfel, 67.000 de lei, sub pretextul unor revizii ale aparatului.

Aura Trif

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, tânărul a fost reţinut în urma unor percheziţii domiciliare.

Poliţiştii au fost sesizaţi la data de 14 ianuarie de către administratorul unei societăţi comerciale cu sediul în satul Anieş, că, în perioada 6-13 ianuarie, prin intermediul unui aparat de tip self-pay pe care îl administra într-un magazin, i-au fost retrase diverse sume, prejudiciul ajungând la 67.000 de lei.

Cum a convins angajatele magazinului

"Din cercetările efectuate a reieşit faptul că în perioada menţionată, două angajate ale societăţii în cauză ar fi fost contactate telefonic de către o persoană, în vederea efectuării unei actualizări/revizii a aparatului de self-pay deţinut de societate la punctul de lucru din Anieş. După aprobarea de către administrator a activităţii, angajatele ar fi fost induse în eroare să introducă în aparat 32 coduri formate din 6 cifre, dictate telefonic, şi ulterior să autorizeze plăţile menţionate pe aparat după introducerea codurilor", a transmis IPJ.

În urma probatoriului administrat, la data de 18 ianuarie a fost autorizată punerea în aplicare a două mandate de percheziţie domiciliară, ambele în judeţul Galaţi, şi a unui mandat de aducere, emis pe numele tânărului de 17 ani bănuit de comiterea faptei.

După audieri, adolescentul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, iar în cursul zilei de luni va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea dispunerii unei noi măsuri preventive.

Ce recomandă polițiștii

Totodată, poliţiştii bistriţeni au transmis un semnal de alarmă cu privire la această nouă metodă de înşelăciune, care vizează angajaţii unor magazine ori administratorii unor societăţi comerciale care gestionează aparate sau staţii de tip self-pay.

"Dacă gestionaţi astfel de aparate/staţii, poliţiştii vă sfătuiesc să nu daţi curs solicitărilor telefonice şi să nu introduceţi coduri generate, mai ales dictate telefonic, să nu autorizaţi tranzacţii la recomandarea unor persoane necunoscute! Pentru revizii sau actualizări, chiar defecţiuni ale aparatelor este indicat să luaţi legătura cu persoane cunoscute, care să le verifice fizic, la punctul de lucru. Totodată, dacă sunteţi contactat de persoane care ridică suspiciuni, verificaţi temeinic, anunţaţi imediat Poliţia", este avertismentul lansat de cei de la IPJ Bistriţa-Năsăud. 

Sursa: Agerpres

19-01-2026 13:59

