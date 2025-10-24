Doi copii mici s-au intoxicat după ce au mâncat fructe găsite în curte. Unul este în comă, ventilat mecanic

Doi copii din Cluj au ajuns de urgență la spital după ce s-au intoxicat cu mătrăgună – o plantă extrem de toxică, spun specialiștii, care poate avea urmări fatale.

Medicii luptă acum pentru viața copilului de 5 ani, care este în comă și ventilat mecanic. Celălalt copil, de 3 ani, este stabil, dar are episoade de agitație.

Corespondent PROTV: „Cei doi băieței s-ar fi jucat în curte, acolo unde au găsit plantele, spun anchetatorii. Cel mai probabil, le-ar fi confundat cu fructe de pădure, ar fi cules pomușoarele și le-ar fi mâncat. La scurt timp, micuții au început să se simtă rău, iar alertați, părinții au mers direct la urgență cu ei. Pentru că starea micuților era în continuare rea, medicii de la spitalul din Turda au decis să îi transfere la Spitalul de Copii din Cluj. Ambii au fost internați în secția de terapie intensivă și sunt permanent monitorizați de medici. Copilul de 5 ani este în comă, intubat și ventilat mecanic, iar copilul de 3 ani are episoade de agitație, adică a fost afectat neurologic. Specialiștii spun că mătrăguna este o plantă toxică și că inclusiv o cantitate mică de pomușoare poate duce la deces. În acest caz a fost sesizată și Protecția Copilului, iar polițiștii au deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă.”

