Doi copii, de 3 și de 5 ani, în stare gravă după ce au mâncat mătrăgună. Fructul provoacă delir, halucinații și chiar moarte

Doi copii din Turda, de 3 și 5 ani, sunt internați la Terapie Intensivă, după ce s-ar fi intoxicat cu mătrăgună, o plantă extrem de toxică, ale cărei fructe seamănă periculos de mult cu cele de pădure.

autor
Doina Plăcintă

Medicii se luptă pentru viața băiatului mai mare, aflat în comă, în timp ce autoritățile au pornit o anchetă de vătămare corporală din culpă.

Copiii – verișori, de 5 și 3 ani – se jucau în curtea familiei. Acolo, spun anchetatorii, ar fi găsit plantele cu fructe negre și lucioase, care la prima vedere seamănă cu afinele, dar sunt otrăvitoare.

Corespondent Știrile ProTV: La scurt timp după ce au înghițit fructele, micuții au început să se simtă rău, iar alertați, părinții au mers direct la urgență cu ei. Ulterior a fost decis transferul copiilor de la spitalul din Turda la cel de copii din Cluj. Aici au fost internați în secția de terapie intensivă.

Cât de periculos este fructul care seamănă cu afina

Daniel Drăghici, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii din Cluj: Copilul de 5 ani este în comă, intubat și ventilat mecanic, iar copilul de 3 ani are episoade de agitație, ceea ce semnifică o afectare neurologică.

Fructele mătrăgunei conțin alcaloizi de tropan – toxine care cauzează delir, halucinații și chiar moarte.

Octavia Sabin, specialist în farmacologie și toxicologie: Este cunoscută încă din antichitate ca fiind o plantă toxică. Apar mai multe tulburări pe sistemul nervos central. Sunt situații în care 20 de fructe din acestea pot să fie mortale. Deci e o cantitate mică!

Mătrăguna este o plantă care apare spontan – adică nu este cultivată, ci crește natural, din semințe purtate de păsări sau vânt. Autoritățile din Turda spun că nu pot controla răspândirea ei.

Matei Cristian, primarul municipiului Turda: Nu putem ști o tufă care crește lătural. Dacă ni se semnalizează, sigur că luăm măsuri.

Cazul este anchetat de Poliție, într-un dosar de vătămare corporală din culpă. Specialiștii Direcției pentru Protecția Copilului fac și ei verificări. Părinții celor mici vor fi incluși într-un program de consiliere.

