”We Are The Underground” 2026, festivalul trupelor românești de rock/metal din '90-2000: ”Cea mai mare ediție de până acum”

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din muzica rock/metal autohtonă, ”We Are The Underground”, singurul festival dedicat formațiilor de metal din anii '90, are loc în perioada 23-24 ianuarie 2026, în Club Quantic din București.

Astfel, în cele două zile de festival vor cânta câteva dintre cele mai apreciate formații de pe scena underground de rock/metal românesc, lansate în România după 1989: Taine, Gothic, Ultimatum, Avatar, L.O.S.T., Grimegod, Kratos, Hathor și Evergreed.

”We are The Underground Festival” este un eveniment creat de Alin Petruț, lider al formației Gothic, alături de cei de la Taine - după cum a povestit chiar Alin într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

”Acum 2 ani ne-am gândit să facem acest concert împreună, Gothic și Taine, pentru a testa cumva puterea acestor formații combinate. Și într-adevăr am reușit să umplem un Quantic, ceea ce pentru noi a fost o mare realizare. Ulterior am decis, anul trecut, să mai aducem și alte trupe din underground. Grimegod s-au oferit să facă un concert exclusiv pentru acest festival și ulterior s-au și reunit, ceea ce mă bucură nespus de mult. Și anul trecut am mai refăcut niște concerte prin țară, Timișoara, Cluj, alături de aceste trupe, și a ieșit extraordinar”, spune Alin.

Solistul vocal de la Gothic mai spune că ediția din 2026 este ”până acum, cea mai mare”, pentru că a reușit să readucă pe scenă ”patru nume destul de importante”.

”O să încep cu Hathor din Galați, trupă de black-death, care a avut succes în anii 2000, la începutul anilor 2000. Ei sunt înființați din 1996, cred, dar dincolo de muzica bună sunt niște oameni super haioși și îmi face o deosebită plăcere să stau în compania lor. Abia aștept să-i văd.

Mai vorbim de Kratos, care s-a reînființat după mulți ani. Dacă le cunoașteți activitatea, Kratos a cântat mulți ani cu drum machine. De data aceasta sunt cu tobe, l-au cooptat pe bunul nostru prieten Gomez.

Acum câteva luni am avut un concert la Craiova și m-am întâlnit cu Marian, tobarul din Avatar. Omul mi-a spus cât de dor îi este să cânte pe scenă. De asemenea, vorbise cu Popeangă, vocalul din Avatar, care la fel i-a spus că îi este dor. Zis și făcut. Am luat contact cu toți membrii formației. Sunt toți prietenii mei, le-am organizat multe concerte de-a lungul anilor și iată că avem onoarea de a găzdui din nou pe scenă formația Avatar din Craiova, iar, după promisiunile lor, vor veni la We Are The Underground cu un set old school.

Marea surpriză a festivalului este bineînțeles Ultimatum. M-au întrebat mulți oameni cine este Ultimatum, este formația lui Ramon Radosav, pe care cu siguranță îl cunoașteți de la Cargo. Ramon a fost basistul trupei Cargo, și violonistul, iar vocea lui o puteți auzi pe piesa Destin. Ultimatum este proiectul lui death-metal și au cântat doar câțiva ani, în anii 90. Au scos un album, care anul trecut a fost reeditat la Loudrage Music și oamenii au fost super încântați să poată veni în România să cânte câteva concerte.

De asemenea în concert mai sunt Evergreed, al căror tricou îl port, și sper să aibă merchandise la ei, sper să avem merchandise nou și la Gotic, dar aștept o mică confirmare din partea firmei care face tricourile. Îi veți mai avea de asemenea pe L.O.S.T., care sunt nelipsiți în aceste evenimente. Fac parte din generația noastră, sunt suntem cu toții prieteni buni. Sunt sigur că aceste concerte vor avea parte de un public deosebit, la fel ca în anii trecuți” - a mai spus Alin Petruț.

