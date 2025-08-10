O familie a făcut toxiinfecție alimentară, după ce a consumat alimente ținute în căldură, pe traseul spre Cascada Urlătoarea

10-08-2025 | 20:56
Cascada Urlatoarea
Shutterstock

Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură.

autor
Mihaela Ivăncică

”Trei intervenţii astăzi, pentru Salvamont Prahova - formaţia Buşteni, una terestră si două aero”, au transmis, duminică seară salvamontiştii.

Potrivit acestora, o familie aflată pe traseul spre Cascada Urlătoarea, a suferit o toxiinfecţie alimentară de la consumul produselor proprii, ţinute în căldură.

”Părinţii si copilul au fost recuperaţi si predaţi ambulanţei SMURD”, au precizat salvamontiştii.

De asemenea, aceştia au intervenit pentru o turistă în varsă de 64 de ani, cu probleme cardiace, hiperglicemie şi lipotimie.

Aceasta a fost preluată din zona şaua Văii Cerbului, pe traseul spre Vf.Omu, şi fost transportată la spital cu elicopterul.

”O altă turistă, în vârstă de 30 ani, blocată şi epuizată fizic a fost recuperată tot cu elicopterul de pe Valea Gălbinele”, arată salvamontiştii.

Sursa: News.ro

