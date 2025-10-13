Moarte misterioasă în Brașov. Un bărbat a decedat, iar altul este în comă, după o intoxicație cu o substanță necunoscută

Un bărbat de 48 de ani a murit iar vărul lui de 46 se află în stare gravă, la spital, după ce s-ar fi intoxicat cu o substanță necunoscută, în gospodăria unuia dintre ei, din județul Brașov. Poliția face cercetări în acest caz.

Cei doi bărbați și-au petrecut după-amiaza împreună. Pe seară, cel care a supraviețuit a reușit să ajungă până la fiul său, unde a cerut un pahar cu apă și a spus că se simte rău. Imediat după, a căzut inconștient la pământ.

Fosta lui soție a sunat la 112 să ceară ajutor și s-a dus să vadă ce s-a întâmplat și cu celălalt bărbat. L-a găsit prăbușit în curte. La sosirea echipajelor de urgență, omul era în stop cardiorespirator și nu a putut fi salvat. Supraviețuitorul a fost dus în comă la spital, iar medicii luptă să-l țină în viață.

Rudele spun că amândoi obișnuiau să consume alcool, ceea ce, probabil, s-a întâmplat și ieri. Însă nu au găsit sticla din care au băut, astfel încât anchetatorii să poată depista substanța care le-a făcut rău.

