Moarte misterioasă în Brașov. Un bărbat a decedat, iar altul este în comă, după o intoxicație cu o substanță necunoscută

Stiri actuale
13-10-2025 | 14:20
spital smurd

Un bărbat de 48 de ani a murit iar vărul lui de 46 se află în stare gravă, la spital, după ce s-ar fi intoxicat cu o substanță necunoscută, în gospodăria unuia dintre ei, din județul Brașov. Poliția face cercetări în acest caz.

autor
Ana Maria Barbu

Cei doi bărbați și-au petrecut după-amiaza împreună. Pe seară, cel care a supraviețuit a reușit să ajungă până la fiul său, unde a cerut un pahar cu apă și a spus că se simte rău. Imediat după, a căzut inconștient la pământ.

Fosta lui soție a sunat la 112 să ceară ajutor și s-a dus să vadă ce s-a întâmplat și cu celălalt bărbat. L-a găsit prăbușit în curte. La sosirea echipajelor de urgență, omul era în stop cardiorespirator și nu a putut fi salvat. Supraviețuitorul a fost dus în comă la spital, iar medicii luptă să-l țină în viață.

Rudele spun că amândoi obișnuiau să consume alcool, ceea ce, probabil, s-a întâmplat și ieri. Însă nu au găsit sticla din care au băut, astfel încât anchetatorii să poată depista substanța care le-a făcut rău.  

Fraudele financiare sunt tot mai sofisticate. Mihai Rotariu, DNSC: Nimeni nu-ți oferă după o lună de 10 ori suma investită

Sursa: Pro TV

Etichete: brasov, intoxicatie, coma, mister,

Dată publicare: 13-10-2025 14:20

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Doi bărbați, găsiți inconștienți într-o curte din Brașov, intoxicați cu o substanță misterioasă. Unul dintre ei a murit
Stiri actuale
Doi bărbați, găsiți inconștienți într-o curte din Brașov, intoxicați cu o substanță misterioasă. Unul dintre ei a murit

Autorităţile au intervenit duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Unul a fost declarat decedat, al doilea fiind transportat la spital.

Constructorul unui bloc din Brașov taie lumina locatarilor care refuză să-i dea mai mulți bani. ”Am plătit de teamă”
Stiri Sociale
Constructorul unui bloc din Brașov taie lumina locatarilor care refuză să-i dea mai mulți bani. ”Am plătit de teamă”

Război în instanță între mai mulți locatari ai unui bloc din Brașov și dezvoltatorul imobiliar care a ridicat clădirea.

Un tânăr de 26 de ani din Brașov și-a bătut cu bestialitate mama și fosta iubită, chiar în apartamentul fetei
Stiri Virale
Un tânăr de 26 de ani din Brașov și-a bătut cu bestialitate mama și fosta iubită, chiar în apartamentul fetei

Un tânăr de 26 de ani din Brașov a fost arestat preventiv pentru violență în familie, după ce și-a bătut fosta iubită și mama.

Recomandări
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Președintele Donald Trump se adresează parlamentului israelian
Stiri externe
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. LIVE: Președintele Donald Trump se adresează parlamentului israelian

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, conform datelor INS.

Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă
iBani
Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă

7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată, pentru a li se promite un câștig rapid, arată un studiu recent XTB*. În plus, mai mult de jumătate dintre participanți au spus că știu persoane care au fost victime ale fraudelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Octombrie 2025

03:12:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28