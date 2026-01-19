Julio Iglesias cere clasarea plângerii după acuzații de agresiune sexuală formulate de două foste angajate

19-01-2026
Julio Iglesias a solicitat clasarea plângerii depuse de două foste angajate care îl acuză de delicte sexuale, invocând lipsa competenței justiției spaniole, potrivit AFP.

autor
Ioana Andreescu

„Ministerul public (…) trebuie să declare, fără alte formalităţi, absenţa competenţei jurisdicţionale spaniole pentru faptele denunţate, să claseze imediat ancheta preliminară şi să pună capăt campaniei mediatice care provoacă un prejudiciu grav reputaţiei” cântăreţului în vârstă de 82 de ani, a scris José Antonio Choclán într-o adresă transmisă Parchetului de pe lângă Audiencia Nacional, jurisdicţie specializată în cauze sensibile din Madrid, document consultat de AFP.

Plângerea depusă de fostele angajate

Două foste angajate ale cântăreţului au depus o plângere în Spania pe 5 ianuarie, în care susţin că au fost victime ale agresiunilor sexuale şi hărţuirii sexuale din partea lui Julio Iglesias. Potrivit acestora, artistul s-ar fi folosit de poziţia sa de putere împotriva unor angajate cel mai adesea tinere şi aflate într-o situaţie precară. Una dintre ele a descris, de asemenea, fapte care ar putea fi calificate drept viol.

Argumentele apărării şi disputa jurisdicţională

Avocatul cântăreţului, care şi-a construit succesul pe imaginea sa de seducător, a explicat că „faptele denunţate s-ar fi produs în perioada ianuarie–octombrie 2021, în reşedinţele pe care Iglesias le deţine în Republica Dominicană şi în Bahamas, nu în Spania”, iar reclamantele nu sunt spaniole şi nici nu au reşedinţa în Spania.

Acesta a mai precizat că delictele trebuie, în opinia sa, să fie „judecate la locul unde au fost comise”, iar în situaţiile în care acest lucru nu ar fi posibil, „ar putea, eventual, fi judecate în Spania”.

Julio Iglesias
Celebrul Julio Iglesias, dat în judecată pentru violuri și agresiuni sexuale comise când avea 78 de ani. Spania e înmărmurită

Parchetul spaniol nu poate „să-şi aroge puterea unilaterală de a se transforma în procuror universal, iar tribunalele spaniole nici atât; totodată, nu este posibil ca victima să-şi aleagă jurisdicţia care i-ar fi cea mai comodă”, a mai susţinut avocatul.

ONG-urile Amnesty International şi Women’s Link Worldwide, care le susţin pe cele două reclamante, au explicat că plângerea a fost depusă în Spania deoarece legislaţia este mai favorabilă în astfel de cazuri.

Cele două reclamante urmează să fie audiate de justiţia spaniolă, care „le-a acordat statutul de martore protejate”, potrivit celor două organizaţii.

Născut în 1943, Julio Iglesias, interpret al unor hituri precum „Je n’ai pas changé (No Vengo Ni Voy)” şi „Pauvres diables (Vous les femmes)”, şi-a lansat cariera în anii 1970 şi a devenit artistul latino cu cele mai multe discuri vândute la nivel mondial.

Sursa: Agerpres

