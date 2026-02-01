Acest nou fenomen meteorologic are loc la aproximativ o săptămână după o furtună devastatoare care a afectat o mare parte a SUA, cauzând peste o sută de morţi şi făcând ca numeroase localităţi să se confrunte cu zăpadă şi polei.

Ninsori masive şi alerte meteo în sud-estul SUA

Ninsori abundente au lovit Carolina de Nord şi statele vecine sâmbătă. Autorităţile au îndemnat locuitorii să rămână acasă şi au avertizat că sunt ameninţate de furtună clădirile de pe litoral.

Statele Carolina de Nord şi de Sud, precum şi părţi din Georgia, estul statului Tennessee şi Kentucky au fost puse sub alertă de furtună de iarnă.

Accidente rutiere şi condiţii periculoase de deplasare

În Carolina de Nord, poliţia rutieră a înregistrat aproximativ 750 de accidente sâmbătă. La Faust, în Carolina de Nord, s-au înregistrat 37 de centimetri de zăpadă, iar la West Critz (Virginia), 32 de centimetri. La Harrisburg, în Tennessee, au căzut peste 23 de centimetri de zăpadă.

În oraşul Cape Carteret, în Carolina de Nord, vânturile puternice au suflat zăpada groasă care cădea aproape la orizontală.

Serviciul Meteorologic Naţional a avertizat că deplasările sunt „periculoase şi potenţial letale, mai ales în caz de blocaj”.

Imagini impresionante difuzate de poliţia din Gastonia (Carolina de Nord) arată un tren care loveşte cu viteză mare un camion semi-ridicat, blocat pe şine, zdrobindu-l complet, fără însă ca cineva să fie rănit.

Haos în trafic aerian: mii de zboruri anulate

Furtuna a cauzat anularea a peste 1.800 de zboruri sâmbătă şi duminică pe aeroportul internaţional Charlotte-Douglas din Carolina de Nord, un hub important pentru American Airlines, potrivit FlightAware. O echipă de deszăpezire formată din 300 de persoane a fost mobilizată pentru a elibera pistele şi drumurile, a anunţat aeroportul sâmbătă.

Peste 600 de zboruri au fost anulate sâmbătă pe aeroportul internaţional din Atlanta, cel mai aglomerat din lume. Aproximativ 50 de zboruri către şi dinspre Atlanta au fost anulate în primele ore ale zilei de duminică.

„O depresiune costală care se intensifică într-un mod exploziv va continua să aducă ninsori moderate spre abundente, vânturi puternice şi condiţii posibile de viscol în Carolina”, a avertizat sâmbătă Serviciul Naţional de Meteorologie.

„O puternică incursiune de aer arctic după furtuna de coastă va determina scăderea temperaturilor sub zero grade Celsius până în sudul Floridei, duminică dimineaţa”, conform aceleiaşi surse.

Ger extrem, pene de curent şi măsuri de urgenţă

În Davis (Virginia de Vest) s-a înregistrat sâmbătă cea mai scăzută temperatură: -33 de grade Celsius.

Aproximativ 156.000 de clienţi erau încă lipsiţi de electricitate duminică, în special în sudul SUA, potrivit site-ului poweroutage.us. Mississippi, Tennessee şi Louisiana sunt statele cele mai afectate.

În Carolina de Nord, Serviciul Parcurilor Naţionale a anunţat închiderea campingurilor şi a unor plaje din Outer Banks, un grup de insule-barieră de pe coasta statului, vulnerabile în faţa furtunilor. Structuri de pe malul mării sunt ameninţate, iar o porţiune de autostradă care trece prin dune a fost închisă, potrivit unui comunicat.

În statul Mississippi, guvernatorul Tate Reeves a anunţat că armata a ajutat la instalarea de generatoare în locuri critice şi că autorităţile deschid 79 de adăposturi în întreg statul.

Vremea extrem de rece a obligat NASA, agenţia spaţială americană, să amâne un test important de alimentare cu combustibil, programat pentru acest weekend, al rachetei de 98 de metri aflate pe platforma de lansare de la Cap Canaveral (Florida). Această amânare riscă să întârzie cu cel puţin două zile zborul cu echipaj planificat în jurul Lunii, luna viitoare.

