Discuţiile administraţiei preşedintelui american Donald Trump cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina s-au extins pentru a include un acord petrolier în valoare de miliarde de dolari, de pe urma căruia ar urma să profite oameni de afaceri din Orientul Mijlociu care au legături cu negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, a relatat sâmbătă The New York Times (NYT), citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Acordul, care depinde de aprobarea guvernului SUA şi a Kremlinului, vizează un vast ansamblu de zăcăminte petroliere, rafinării şi benzinării din întreaga lume, deţinute de grupul energetic rus Lukoil, potrivit articolului.

Casa Albă, Departamentul Trezoreriei SUA şi Lukoil nu au răspuns solicitărilor de a comenta în afara orelor obişnuite de program.

Grupul care urmăreşte încheierea acordului îi include pe investitorul şi miliardarul american Todd Boehly, două grupuri din Orientul Mijlociu care au derulat afaceri cu Kushner sau cu familia lui Witkoff, precum şi o entitate a guvernului SUA, a precizat ziarul.

Preşedintele rus Vladimir Putin a abordat subiectul acordului în timpul unei întâlniri desfăşurate pe 5 septembrie la Kremlin cu Witkoff şi Kushner, a relatat NYT, citând persoane familiarizate cu discuţiile. Putin a propus finalizarea acordului ca o modalitate de a le demonstra ruşilor că pot face afaceri cu Statele Unite, a declarat una dintre persoane.