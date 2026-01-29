Consiliul General al Municipiului Bucureşti se reuneşte joi, de la ora 10:00, pentru a discuta majorarea tarifelor STB , printre alte chestiuni aflate pe ordinea de zi.

Pe ordinea de zi a şedinţei figurează un proiect de hotărâre care prevede creşterea preţului unei călătorii metropolitane cu transportul public de la 3 la 5 lei. Totodată, vor fi analizate noi tarife pentru pachete de călătorii şi abonamente.

Conform proiectului, sunt propuse următoarele tarife: două călătorii – 10 lei, zece călătorii – 40 de lei, abonament/24 de ore – 14 lei, abonament/72 de ore – 30 de lei, abonament/7 zile – 45 de lei, abonament lunar – 100 de lei, abonament lunar redus 50% – 50 de lei, abonament pe şase luni – 500 de lei, abonament pe 12 luni – 900 de lei. De asemenea, călătoria la tarif special (suprataxă) ar urma să fie stabilită la 200 de lei.

Consilierii municipali vor dezbate şi un proiect privind achiziţionarea de servicii de audit extern pentru realizarea unei analize diagnostic a situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi Termoenergetica.

Potrivit referatului de aprobare, cele două companii au acumulat datorii foarte mari către furnizori şi stat, datorii care „grevează bugetele celor două societăţi şi periclitează asigurarea continuităţii” serviciilor publice de transport şi termoficare.

Tariful a crescut ultima dată în 2021

Similar, o călătorie cu metroul costă tot 5 lei, tarif stabilit acum un an, în ianuarie 2025. Și atunci, prețul a urcat de la 3 la 5 lei pentru o călătorie Metrorex- prețul plătit fiind de fapt de 10 lei, o cartelă cu două călătorii.

Ultima majorare reală a tarifelor STB pentru o călătorie, de la 1,30 lei la 3 lei, a avut loc în vara anului 2021. Atunci însă a avut loc și o schimbare a modalității de taxare. Anterior, o călătorie era valabilă doar pe o singur linie, iar odată cu majorarea tarifului, s-a introdus călătoria valabilă 90 de minute pe orice mijloc de transport în comun în București.



